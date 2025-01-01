Tuyển Content Creator CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO VÀ TRUYỀN THÔNG HANG ĐÔI làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 2 - 3 Triệu

Mức lương 2 - 3 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển Chưa cập nhật Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: 98 Điện Biên Phủ, Thanh Khê, Quận Thanh Khê

Mô Tả Công Việc Content Creator Với Mức Lương 2 - 3 Triệu

Xác định tuyến nội dung:

Phân loại và phát triển nội dung theo từng giai đoạn: Nhận thức (Awareness), Cân nhắc (Consideration), và Quyết định (Decision).

Viết bài/kịch bản:

Sáng tạo nội dung cho các bài đăng trên fanpage, Tiktok, YouTube.

Viết kịch bản ngắn cho video reels hoặc nội dung truyền thông.

Quay/chụp nội dung:

Tham gia các sự kiện online/offline như workshop, webinar, talkshow… phục vụ chiến dịch marketing.

Tham gia quay video, chụp hình minh họa để phục vụ các bài viết và reels.

Seeding:

Tham gia thảo luận trong các nhóm cộng đồng trên mạng xã hội để tăng nhận diện thương hiệu.

Tạo thảo luận, đặt câu hỏi trong các cộng đồng liên quan đến lĩnh vực sáng tạo.

Tương tác:

Trả lời bình luận, tin nhắn, và hỗ trợ phản hồi người dùng trên các nền tảng Facebook, Tiktok, Instagram.

Đăng tải bài viết, video, và quản lý các hoạt động tương tác trên fanpage.

Với Mức Lương 2 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm cuối hoặc mới tốt nghiệp các chuyên ngành Marketing, Truyền thông hoặc các ngành liên quan. Chấp nhận các sinh viên năm cuối còn ít môn học.

Tự tin giao tiếp, không ngại đứng trước máy quay khi cần thực hiện các nội dung video.

Có kỹ năng viết lách, sáng tạo và “xào nấu” nội dung linh hoạt.

Kiến thức cơ bản về SEO và các nền tảng mạng xã hội là lợi thế (không có sẽ được đào tạo).

Có tinh thần học hỏi, chủ động và sáng tạo trong công việc.

Tại CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO VÀ TRUYỀN THÔNG HANG ĐÔI Thì Được Hưởng Những Gì

Được làm việc trong môi trường năng động, sáng tạo và chuyên nghiệp với hệ thống máy móc, công cụ hiện đại.

Được hướng dẫn và đào tạo từ các chuyên gia có kinh nghiệm trong lĩnh vực.

Có cơ hội được tham gia các dự án lớn với khách hàng và học hỏi quy trình làm việc chuyên nghiệp.

Hỗ trợ chi phí ăn uống và đi lại trong quá trình thực tập.

Có cơ hội trở thành nhân viên chính thức sau thời gian thực tập.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO VÀ TRUYỀN THÔNG HANG ĐÔI

