Tuyển Content Creator CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ THI CÔNG KIẾN TRÚC - NỘI THẤT DRM DESIGN làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 8 - 10 Triệu

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ THI CÔNG KIẾN TRÚC - NỘI THẤT DRM DESIGN
Ngày đăng tuyển: 26/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 25/12/2024
Content Creator

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Đà Nẵng: 07 Mỹ An 9, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng, Ngũ Hành Sơn, Quận Ngũ Hành Sơn

Mô Tả Công Việc Content Creator Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Triển khai, hoàn thiện Plan - Idea - Mô tả nội dung (dựa trên mục tiêu đề ra) cho kênh Fanpage, Tiktok
Thực hiện Content, Brief Design, Kịch bản video theo Plan để ra (Fanpage và Tiktok)
Design và Edit video cơ bản dựa trên Guiline Brand
Thực hiện Seeding trên Fanpage, Group (truyền thông theo kế hoạch)
Hỗ trợ quay video cơ bản (2-3 video/tháng)
Kiểm duyệt nội dung, đăng bài theo kế hoạch đề ra trên Fanpage, Tiktok
Báo cáo tiến độ và kết quả công việc hàng tuần

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cao đẳng, đại học và các lĩnh vực liên quan đến marketing, truyền thông,…
Có kinh nghiệm thực hiện công việc tương tự trên 1 năm, có kinh nghiệm xây dựng nội dung tương tự về kiến trúc, nội thất (ưu tiên)
Kĩ tính, cầu toàn và có trách nhiệm đối với công việc
Có thái độ tốt, có tinh thần học hỏi và có trách nhiệm
Chịu được áp lực công việc
Kỹ tính, cầu toàn khi thực hiện công việc và các mục tiêu đã đề ra

Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ THI CÔNG KIẾN TRÚC - NỘI THẤT DRM DESIGN Thì Được Hưởng Những Gì

Có thể hỗ trợ làm việc Remote theo quy định của công ty (tùy thuộc vào năng lực) để bạn nâng cao hiệu suất và thoải mái trong việc sáng tạo.
Có thể hỗ trợ làm việc Remote
(tùy thuộc vào năng lực)
Thu nhập: Mức lương hấp dẫn 8.000.000 - 10.000.000/tháng (lương cứng + % thưởng theo kết quả công việc)
Mức lương hấp dẫn 8.000.000 - 10.000.000/tháng (lương cứng + % thưởng theo kết quả công việc)
Được tài trợ các khóa học (có phí) bên ngoài liên quan đến phát triển bản thân, ngành nghề chuyên môn theo lộ trình thăng tiến
Được tài trợ các khóa học (có phí
Thưởng tháng/quý/năm theo kết quả công việc và đánh giá của cấp trên
Xét review tăng lương 3-6 tháng/lần
Cơ hội phát triển và lộ trình thăng tiến rõ ràng
Hưởng các chế độ phúc lợi theo quy định nhà nước.
Tham gia các hoạt động văn hóa, team building & du lịch cùng công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ THI CÔNG KIẾN TRÚC - NỘI THẤT DRM DESIGN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ THI CÔNG KIẾN TRÚC - NỘI THẤT DRM DESIGN

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ THI CÔNG KIẾN TRÚC - NỘI THẤT DRM DESIGN

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 07 Mỹ An 9, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

