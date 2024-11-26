Tuyển Content Creator CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ THI CÔNG KIẾN TRÚC - NỘI THẤT DRM DESIGN làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: 07 Mỹ An 9, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng, Ngũ Hành Sơn, Quận Ngũ Hành Sơn

Mô Tả Công Việc Content Creator Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Triển khai, hoàn thiện Plan - Idea - Mô tả nội dung (dựa trên mục tiêu đề ra) cho kênh Fanpage, Tiktok

Thực hiện Content, Brief Design, Kịch bản video theo Plan để ra (Fanpage và Tiktok)

Design và Edit video cơ bản dựa trên Guiline Brand

Thực hiện Seeding trên Fanpage, Group (truyền thông theo kế hoạch)

Hỗ trợ quay video cơ bản (2-3 video/tháng)

Kiểm duyệt nội dung, đăng bài theo kế hoạch đề ra trên Fanpage, Tiktok

Báo cáo tiến độ và kết quả công việc hàng tuần

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cao đẳng, đại học và các lĩnh vực liên quan đến marketing, truyền thông,…

Có kinh nghiệm thực hiện công việc tương tự trên 1 năm, có kinh nghiệm xây dựng nội dung tương tự về kiến trúc, nội thất (ưu tiên)

Kĩ tính, cầu toàn và có trách nhiệm đối với công việc

Có thái độ tốt, có tinh thần học hỏi và có trách nhiệm

Chịu được áp lực công việc

Kỹ tính, cầu toàn khi thực hiện công việc và các mục tiêu đã đề ra

Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ THI CÔNG KIẾN TRÚC - NỘI THẤT DRM DESIGN Thì Được Hưởng Những Gì

Có thể hỗ trợ làm việc Remote theo quy định của công ty (tùy thuộc vào năng lực) để bạn nâng cao hiệu suất và thoải mái trong việc sáng tạo.

Có thể hỗ trợ làm việc Remote

(tùy thuộc vào năng lực)

Thu nhập: Mức lương hấp dẫn 8.000.000 - 10.000.000/tháng (lương cứng + % thưởng theo kết quả công việc)

Mức lương hấp dẫn 8.000.000 - 10.000.000/tháng (lương cứng + % thưởng theo kết quả công việc)

Được tài trợ các khóa học (có phí) bên ngoài liên quan đến phát triển bản thân, ngành nghề chuyên môn theo lộ trình thăng tiến

Được tài trợ các khóa học (có phí

Thưởng tháng/quý/năm theo kết quả công việc và đánh giá của cấp trên

Xét review tăng lương 3-6 tháng/lần

Cơ hội phát triển và lộ trình thăng tiến rõ ràng

Hưởng các chế độ phúc lợi theo quy định nhà nước.

Tham gia các hoạt động văn hóa, team building & du lịch cùng công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ THI CÔNG KIẾN TRÚC - NỘI THẤT DRM DESIGN

