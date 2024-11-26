Tuyển Content Creator CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ THI CÔNG KIẾN TRÚC - NỘI THẤT DRM DESIGN làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 8 - 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Content Creator Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ THI CÔNG KIẾN TRÚC - NỘI THẤT DRM DESIGN
- Đà Nẵng: 07 Mỹ An 9, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng, Ngũ Hành Sơn, Quận Ngũ Hành Sơn
Mô Tả Công Việc Content Creator Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
Triển khai, hoàn thiện Plan - Idea - Mô tả nội dung (dựa trên mục tiêu đề ra) cho kênh Fanpage, Tiktok
Thực hiện Content, Brief Design, Kịch bản video theo Plan để ra (Fanpage và Tiktok)
Design và Edit video cơ bản dựa trên Guiline Brand
Thực hiện Seeding trên Fanpage, Group (truyền thông theo kế hoạch)
Hỗ trợ quay video cơ bản (2-3 video/tháng)
Kiểm duyệt nội dung, đăng bài theo kế hoạch đề ra trên Fanpage, Tiktok
Báo cáo tiến độ và kết quả công việc hàng tuần
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm thực hiện công việc tương tự trên 1 năm, có kinh nghiệm xây dựng nội dung tương tự về kiến trúc, nội thất (ưu tiên)
Kĩ tính, cầu toàn và có trách nhiệm đối với công việc
Có thái độ tốt, có tinh thần học hỏi và có trách nhiệm
Chịu được áp lực công việc
Kỹ tính, cầu toàn khi thực hiện công việc và các mục tiêu đã đề ra
Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ THI CÔNG KIẾN TRÚC - NỘI THẤT DRM DESIGN Thì Được Hưởng Những Gì
Có thể hỗ trợ làm việc Remote
(tùy thuộc vào năng lực)
Thu nhập: Mức lương hấp dẫn 8.000.000 - 10.000.000/tháng (lương cứng + % thưởng theo kết quả công việc)
Được tài trợ các khóa học (có phí) bên ngoài liên quan đến phát triển bản thân, ngành nghề chuyên môn theo lộ trình thăng tiến
Thưởng tháng/quý/năm theo kết quả công việc và đánh giá của cấp trên
Xét review tăng lương 3-6 tháng/lần
Cơ hội phát triển và lộ trình thăng tiến rõ ràng
Hưởng các chế độ phúc lợi theo quy định nhà nước.
Tham gia các hoạt động văn hóa, team building & du lịch cùng công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ THI CÔNG KIẾN TRÚC - NỘI THẤT DRM DESIGN
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
