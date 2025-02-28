Tuyển Content Creator CÔNG TY TNHH SIXNATURE làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 8 - 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Content Creator Tại CÔNG TY TNHH SIXNATURE
Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Đà Nẵng: K33/25 Hải Hồ, Thanh Bình, Hải Châu, Hải Châu, Quận Hải Châu
Mô Tả Công Việc Content Creator Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
Tìm kiếm ý tưởng mới cho bài đăng trên các nền tảng xã hội (Facebook, Instagram, Website,...)
Lên kế hoạch nội dung cho các chiến dịch marketing (Tháng/ Quý/ Năm)
Sáng tạo và xây dựng nội dung trên các nền tảng social media, viết kịch bản short video
Phối hợp, hỗ trợ với team Media và Design để lên kế hoạch, trình bày ý tưởng, hoàn thiện ấn phẩm cho các bài đăng
Thực hiện các công việc liên quan do Leader điều phối và tổ chức
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Yêu cầu: Trong CV ứng tuyển vui lòng gửi kèm link portfolio hoặc tổng hợp các ấn phẩm, dự án đã thực hiện
Sáng tạo, có khả năng thích ứng tốt với những chủ đề, lĩnh vực mới
Nhiệt huyết với nghề, kiên nhẫn với khách hàng, dũng cảm nhận feedback
Ưu tiên ứng viên đã/đang theo học các chuyên ngành: Báo chí, marketing truyền thông, thương mại điện tử,... hoặc các khối ngành kinh tế có liên quan.
Ưu tiên ứng viên sử dụng thành thạo ngoại ngữ (Tiếng Anh)
Tại CÔNG TY TNHH SIXNATURE Thì Được Hưởng Những Gì
Cơ hội được đào tạo, định hướng và lộ trình phát triển công việc cụ thể
Được thử sức và cộng tác với rất nhiều nhãn hàng, doanh nghiệp lớn tại Đà Nẵng và các tỉnh thành khác
Chế độ bảo hiểm theo quy định của nhà nước.
Thưởng lễ, tết, hiệu quả công việc... theo chính sách của công ty
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, hỗ trợ nhau trong công việc
Xét hiệu quả công việc và tăng lương 6 tháng/lần
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SIXNATURE
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
