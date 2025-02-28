Tuyển Content Creator CÔNG TY TNHH SIXNATURE làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: K33/25 Hải Hồ, Thanh Bình, Hải Châu, Hải Châu, Quận Hải Châu

Mô Tả Công Việc Content Creator Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Tìm kiếm ý tưởng mới cho bài đăng trên các nền tảng xã hội (Facebook, Instagram, Website,...)

Lên kế hoạch nội dung cho các chiến dịch marketing (Tháng/ Quý/ Năm)

Sáng tạo và xây dựng nội dung trên các nền tảng social media, viết kịch bản short video

Phối hợp, hỗ trợ với team Media và Design để lên kế hoạch, trình bày ý tưởng, hoàn thiện ấn phẩm cho các bài đăng

Thực hiện các công việc liên quan do Leader điều phối và tổ chức

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu: Trong CV ứng tuyển vui lòng gửi kèm link portfolio hoặc tổng hợp các ấn phẩm, dự án đã thực hiện

Sáng tạo, có khả năng thích ứng tốt với những chủ đề, lĩnh vực mới

Nhiệt huyết với nghề, kiên nhẫn với khách hàng, dũng cảm nhận feedback

Ưu tiên ứng viên đã/đang theo học các chuyên ngành: Báo chí, marketing truyền thông, thương mại điện tử,... hoặc các khối ngành kinh tế có liên quan.

Ưu tiên ứng viên sử dụng thành thạo ngoại ngữ (Tiếng Anh)

Tại CÔNG TY TNHH SIXNATURE Thì Được Hưởng Những Gì

Cơ hội được đào tạo, định hướng và lộ trình phát triển công việc cụ thể

Được thử sức và cộng tác với rất nhiều nhãn hàng, doanh nghiệp lớn tại Đà Nẵng và các tỉnh thành khác

Chế độ bảo hiểm theo quy định của nhà nước.

Thưởng lễ, tết, hiệu quả công việc... theo chính sách của công ty

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, hỗ trợ nhau trong công việc

Xét hiệu quả công việc và tăng lương 6 tháng/lần

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SIXNATURE

