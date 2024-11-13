Tuyển Content Creator CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI BQ làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 12 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Content Creator Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI BQ
- Đà Nẵng: 246 Ông Ích Khiêm, Thanh Khê, Đà Nẵng, Thanh Khê
Mô Tả Công Việc Content Creator Với Mức Lương 12 - 15 Triệu
Quản lý và phát triển nội dung truyền thông đa kênh
- Xây dựng kế hoạch nội dung tổng thể và chi tiết trên các kênh truyền thông theo năm/quý/tháng, theo chiến dịch hoặc dự án
- Xây dựng kế hoạch phát triển và tối ưu hiệu suất kênh Social Media (volume, reach, engagement, CR)
Thực thi sản xuất nội dung truyền thông đa kênh
- Triển khai sản xuất nội dung truyền thông theo định hướng, kế hoạch được duyệt
- Làm việc với đội ngũ thiết kế, media... đảm bảo chất lượng nội dung truyền thông
- Phối hợp với Multimedia Content đảm bảo nội dung truyền thông xuyên suốt, mang tính nhất quán và đồng bộ giữa các kênh
Nghiên cứu khách hàng và xu hướng
- Tìm hiểu hành vi, sở thích, nhu cầu khách hàng để tạo ra nội dung phù hợp
- Theo dõi xu hướng mới nhất, thuật toán nền tảng, đối thủ cạnh tranh để sáng tạo nội dung thu hút, tăng cường tương tác và chuyển đổi
Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp các chuyên ngành: Kinh tế, Thương mại, Marketing,..
Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương tại các nhãn hàng hoặc agency
Có 02 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực truyền thông trên nền tảng số
Nắm vững các khái niệm trong lĩnh vực truyền thông sáng tạo đa nền tảng
Am hiểu môi trường số và người dùng trên môi trường số
Am hiểu về các loại hình truyền thông bằng chữ, hình ảnh, video
Kỹ năng viết tốt, kỹ năng dùng ngôn ngữ (bằng chữ, bằng hình, bằng lời nói) để kể chuyện hoặc trình bày ý tưởng
Kỹ năng cập nhật, nắm bắt xu hướng, nhanh nhạy trong sự chuyển động của thị trường và truyền thông nền tảng số
Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI BQ Thì Được Hưởng Những Gì
Tham gia BHXH, khám sức khỏe định kỳ
Thưởng các ngày Lễ, các chế độ phúc lợi khác theo quy định công ty
Thời gian làm việc: Từ Thứ 2 đến sáng Thứ 7 hàng tuần (07h45 - 11h45 và 13h00 - 17h00)
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI BQ
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
