Tuyển Content Writer CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN HÀ AN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 25 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN HÀ AN
Ngày đăng tuyển: 10/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/04/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN HÀ AN

Content Writer

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Content Writer Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN HÀ AN

Mức lương
20 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 2w Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh,Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Content Writer Với Mức Lương 20 - 25 Triệu

Hỗ trợ lên ý tưởng Marketing cho các dự án của Công ty.
Viết nội dung cho các tài liệu marketing: tờ rơi, brochure, tin bài báo chí, email gửi khách hàng, website công ty, landing page trong các dự án/chiến dịch của công ty...
Viết nội dung quảng cáo cho các ấn phẩm, phim ảnh, TVC...phục vụ cho công ty và các hoạt động MKT
Xây dựng chiến lược nội dung (hình ảnh, video, status, note...) kế hoạch post bài, quản trị Fanpage;
Viết các bài giới thiệu, PR về dịch vụ của công ty, các bài viết tin tức liên quan đến dịch vụ công ty đảm bảo chuẩn Seo Google;
Tổng hợp và chịu trách nhiệm biên soạn nội dung cho các thiết kế. Kiểm soát và kiểm tra chất lượng nội dung, hình ảnh các mẫu thiết kế.
Phối hợp với các Khối, Phòng, Ban liên quan trong việc tổng hợp/ thống nhất nội dung, sản xuất, xuất bản các tư liệu truyền thông, quảng cáo, marketing sản phẩm & dịch vụ trong phạm vi trách nhiệm được giao.
Đảm bảo các sản phẩm có nội dung chuẩn xác, tuân thủ, phù hợp với nhận diện thương hiệu và đạt hiệu quả marketing/truyền thông cao.

Với Mức Lương 20 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành Báo chí; Marketing; Quản trị kinh doanh; Thương mại; Tài chính, Ngoại ngữ.....
Bắt buộc ứng viên phải có kinh nghiệm ít nhất 1 năm trở lên ở vị trí tương đương và phải có kinh nghiệm mãng Bất Động Sản.
Kỹ năng giao tiếp tốt và kỹ năng viết bài.
Kỹ năng thuyết trình và trình bày vấn đề.
Nghiêm túc, tích cực, có trách nhiệm cao, cẩn thận, tỉ mỉ, chi tiết,
Có khả năng sắp xếp công việc, đảm bảo deadline, có tính tổ chức, có thể làm việc được trong điều kiện áp lực cao khi triển khai nhiều dự án cùng lúc

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN HÀ AN Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập 20-25 triệu/ tháng
Phúc lợi (theo chính sách chung công ty).
Thưởng cổ phiếu theo chính sách ESOP (theo chính sách của Công ty).
Thưởng theo hiệu quả làm việc.
Mua nhà ưu đãi giảm giá và trả góp không lãi suất (theo chính sách của Công ty).
Khám sức khỏe định kỳ hàng năm.
Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe và tai nạn 24/24 cho bản thân và gia đình (theo chính sách của Công ty).
Du lịch nghỉ mát hằng năm.
Các khoản phúc lợi, lễ tết.
Cơ hội đào tạo phát triển.
Các khoản thưởng khác (theo chính sách của Công ty).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN HÀ AN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN HÀ AN

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 18, đường Kha Vạn Cân, Phường An Bình, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

