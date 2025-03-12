Tuyển Content Writer Công ty TNHH hợp tác phát triển sunny international làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Số 40 đường 8 KDC Cityland Park Hills , Phường 10 , Gò Vấp, Quận Gò Vấp

Mô Tả Công Việc Content Writer Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

- Cùng team Sale lên nội dung, ý tưởng quay, dựng video cho kênh tiktok.

-

- Đóng góp ý tưởng, cùng team triển khai các chiến dịch content marketing, phát triển các kênh social và nhận diện thương hiệu.

- Tự tin lên hình cho kênh tiktok mới (nếu cần).

- Cập nhật xu hướng để đưa ra ý tưởng mới làm tăng tương tác và nhận diện thương hiệu.

- Các công việc khác theo yêu cầu của trưởng phòng Marketing

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm

- Có kinh nghiệm từ 6 tháng trở lên trong lĩnh vực lên nội dung hoặc xây kênh tiktok.

-

Kỹ năng

- Yêu thích sáng thích viết lách, nhiều ý tưởng mới

- Chủ động, hoạt ngôn, không ngại diễn xuất và lên hình.

- Khả năng quản lý, sắp xếp công việc hợp lý.

- Khả năng xử lý khối lượng công việc đáp ứng deadline.

.

- Biết edit cơ bản video tiktok bằng capcut (là lợi thế)

Tại Công ty TNHH hợp tác phát triển sunny international Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: thương lượng

-

- Thời gian làm việc: 5 ngày/tuần từ Thứ 2 đến thứ 6 (Thời gian: 08h00 - 17h00).

- Nghỉ Lễ, Tết, phép theo Quy định của Công ty và Luật Lao động

- Đóng đầy đủ BHXH sau thử việc, thưởng Lễ, Tết theo Quy định của Nhà nước, thưởng lương tháng 13

- Tham gia các buổi liên hoan tháng, du lịch, khám sức khỏe định kỳ,…

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH hợp tác phát triển sunny international

