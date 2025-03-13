Tuyển Content Writer HỘ KINH DOANH MI BE-BE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 114A Tôn Thất Tùng, Phường Bến Thành,Hồ Chí Minh

1. Vị trí Hình ảnh & Nội dung (Chụp ảnh, thiết kế, đăng bài) :

Vai trò: Chịu trách nhiệm chụp ảnh, chỉnh sửa ảnh, đăng bài trên Facebook, Shopee, Website.

Công việc chính

• Chụp ảnh sản phẩm, chụp mẫu (trong studio hoặc ngoài trời).

• Chỉnh sửa hình ảnh để đảm bảo đẹp mắt, chuyên nghiệp.

• Thiết kế hình ảnh cho bài đăng Facebook, Shopee, website.

• Phối hợp với team Sale để tạo hình ảnh chạy quảng cáo, livestream.

• Thiết kế banner, hình ảnh chạy quảng cáo.

• Đăng bài theo lịch trình Facebook, Shopee, Website.

- Thời gian làm việc: tháng nghỉ 2 ngày

• Ca sáng: từ 8h30 đến 18h

• Ca chiều: từ 15h00 đến 23h00

• Có nghỉ ăn trưa

- Kinh nghiệm: Ít nhất 1 năm làm về hình ảnh thời trang, quảng cáo

- Biết chụp ảnh & chỉnh sửa ảnh (dùng Photoshop, Lightroom). Biết sử dụng và hiểu máy ảnh

- Biết sủ dụng Chatgpt

- Có tư duy sáng tạo, biết cập nhật xu hướng hình ảnh mới

- Biết quay video ngắn là lợi thế (cho TikTok, Facebook Reels)

Tại HỘ KINH DOANH MI BE-BE Thì Được Hưởng Những Gì

Tổng thu nhập: 12 – 17 triệu VNĐ/tháng

• Lương cứng: 8 – 12 triệu VNĐ

• Thưởng KPI

• Thưởng theo hiệu suất

Quyền lợi chung:

- Lương tháng 13, du lịch hàng năm

- Có BH đầy đủ theo quy định

- Được hỗ trợ trang thiết bị căn bản phục vụ cho công việc

