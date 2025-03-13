Tuyển Content Writer HỘ KINH DOANH MI BE-BE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Content Writer Tại HỘ KINH DOANH MI BE-BE
- Hồ Chí Minh:
- 114A Tôn Thất Tùng, Phường Bến Thành,Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Content Writer Với Mức Lương 8 - 12 Triệu
1. Vị trí Hình ảnh & Nội dung (Chụp ảnh, thiết kế, đăng bài) :
Vai trò: Chịu trách nhiệm chụp ảnh, chỉnh sửa ảnh, đăng bài trên Facebook, Shopee, Website.
Công việc chính
• Chụp ảnh sản phẩm, chụp mẫu (trong studio hoặc ngoài trời).
• Chỉnh sửa hình ảnh để đảm bảo đẹp mắt, chuyên nghiệp.
• Thiết kế hình ảnh cho bài đăng Facebook, Shopee, website.
• Phối hợp với team Sale để tạo hình ảnh chạy quảng cáo, livestream.
• Thiết kế banner, hình ảnh chạy quảng cáo.
• Đăng bài theo lịch trình Facebook, Shopee, Website.
- Thời gian làm việc: tháng nghỉ 2 ngày
• Ca sáng: từ 8h30 đến 18h
• Ca chiều: từ 15h00 đến 23h00
• Có nghỉ ăn trưa
Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Biết chụp ảnh & chỉnh sửa ảnh (dùng Photoshop, Lightroom). Biết sử dụng và hiểu máy ảnh
- Biết sủ dụng Chatgpt
- Có tư duy sáng tạo, biết cập nhật xu hướng hình ảnh mới
- Biết quay video ngắn là lợi thế (cho TikTok, Facebook Reels)
Tại HỘ KINH DOANH MI BE-BE Thì Được Hưởng Những Gì
• Lương cứng: 8 – 12 triệu VNĐ
• Thưởng KPI
• Thưởng theo hiệu suất
Quyền lợi chung:
- Lương tháng 13, du lịch hàng năm
- Có BH đầy đủ theo quy định
- Được hỗ trợ trang thiết bị căn bản phục vụ cho công việc
Cách Thức Ứng Tuyển Tại HỘ KINH DOANH MI BE-BE
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
