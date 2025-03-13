Tuyển Content Writer CÔNG TY CỔ PHẦN GREENSUN TECH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Số 7, đường số 7, phường Tân Phú,Hồ Chí Minh, Quận Tân Phú

Mô Tả Công Việc Content Writer Với Mức Lương Thỏa thuận

Phát triển và thực hiện chiến lược nội dung trên các nền tảng mạng xã hội (Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, X, v.v.) nhằm tăng cường nhận diện thương hiệu và tương tác với khách hàng.

Tạo nội dung hấp dẫn, sáng tạo và phù hợp với từng nền tảng mạng xã hội, bao gồm văn bản, hình ảnh, video.

Lên kế hoạch và quản lý lịch đăng bài trên các nền tảng mạng xã hội.

Theo dõi và phân tích hiệu quả của các chiến dịch nội dung trên mạng xã hội, báo cáo kết quả và đề xuất các cải tiến.

Tương tác với người dùng trên mạng xã hội, trả lời bình luận và tin nhắn.

Nghiên cứu xu hướng và nội dung thịnh hành trên mạng xã hội để cập nhật chiến lược nội dung.

Hợp tác với các bộ phận khác trong công ty để đảm bảo sự nhất quán trong thông điệp truyền thông.

Quản lý và cập nhật nội dung trên website và các kênh truyền thông khác nếu cần thiết.

Đề xuất các ý tưởng sáng tạo và chiến lược mới để nâng cao hiệu quả của hoạt động marketing trên mạng xã hội.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm, khuyến khích người có phong cách nội dung độc, lạ.

Có đam mê với marketing và mạng xã hội.

Thấu hiểu tâm lý từng nhóm khách hàng mục tiêu.

Hiểu biết về các nền tảng mạng xã hội phổ biến và cách thức hoạt động của chúng.

Khả năng viết lách tốt, sáng tạo và thu hút.

Khả năng phân tích dữ liệu và báo cáo kết quả.

Kỹ năng giao tiếp tốt, khả năng làm việc nhóm và độc lập.

Có khả năng sử dụng các công cụ chỉnh sửa ảnh và video cơ bản (Photoshop/Canva/Capcut, v.v.) là một lợi thế.

Quen thuộc với các công cụ phân tích mạng xã hội (Facebook Insights, Google Analytics, v.v.) là một lợi thế.

Nắm bắt nhanh xu hướng và cập nhật kiến thức liên tục.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GREENSUN TECH Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, phù hợp với năng lực và kinh nghiệm.

Môi trường làm việc năng động, trẻ trung và chuyên nghiệp.

Cơ hội học hỏi và phát triển nghề nghiệp, có khả năng thăng tiến vị trí và thu nhập

Được tham gia các hoạt động team building, du lịch thường xuyên.

Chế độ bảo hiểm đầy đủ theo luật lao động.

Chế độ thưởng theo hiệu quả công việc rất hấp dẫn

Thưởng các ngày lễ, tết và các chế độ phúc lợi khác.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GREENSUN TECH

