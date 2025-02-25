Tuyển Content Writer CÔNG TY CỔ PHẦN ORISKIN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 13 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN ORISKIN
Ngày đăng tuyển: 25/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 29/03/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ORISKIN

Content Writer

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Content Writer Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ORISKIN

Mức lương
8 - 13 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 52 Bế Văn Đàn, Phường 14,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Content Writer Với Mức Lương 8 - 13 Triệu

1. Nghiên cứu và lập kế hoạch
Tìm hiểu thị trường và xu hướng ngành hàng các sản phẩm và dịch vụ của công ty.
Lên ý tưởng nội dung, cùng team xây dựng kế hoạch sáng tạo, phù hợp với các chiến dịch marketing của thương hiệu.
Nghiên cứu xu hướng, trào lưu hot trên các nền tảng để sáng tạo nội dung thu hút.
2. Thực hiện và báo cáo công việc:
Viết kịch bản chi tiết cho từng video, bao gồm: lời thoại, bối cảnh, văn phong - ngữ điệu của nhân vật.
Đảm bảo nội dung kịch bản hấp dẫn, phù hợp với thị hiếu người xem và không vi phạm chính sách nền tảng.
Phối hợp cùng team sản xuất trong tiền kỳ và hậu kỳ video, đảm bảo nội dung triển khai đúng ý tưởng.

Với Mức Lương 8 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Kinh nghiệm:
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm biên kịch, viết content sáng tạo.
Đam mê sáng tạo nội dung trên nền tảng TikTok, YouTube Shorts, Facebook Reels
Kỹ năng viết kịch bản mạch lạc, logic, tạo tình huống hấp dẫn, cuốn hút.
2. Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm:
Khả năng giao tiếp và làm việc đội nhóm, xử lý tình huống tốt

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ORISKIN Thì Được Hưởng Những Gì

Thu Nhập: 8.000.000đ - 13.000.000đ tùy năng lực + thưởng cá nhân.
Bảo hiểm và phúc lợi: Đóng BHXH đầy đủ, Có phép năm, thưởng các ngày lễ Tết, thưởng tháng 13.
Có quy trình làm việc rõ ràng, quản lý công việc theo hệ thống.
Được đào tạo về kiến thức chuyên môn, kiến thức nền tảng về Digital MKT - Content - Sàn TMDT (TikTok và TikTok Shop), các sản phẩm và dịch vụ của công ty.
Được giao lưu và học hỏi, có cơ hội hoàn thiện và phát huy mọi lợi thế của bản thân.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ORISKIN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN ORISKIN

CÔNG TY CỔ PHẦN ORISKIN

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 34 Bàu Cát 6, Phường 14, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

