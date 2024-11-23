Tuyển Quy hoạch và phát triển bất động sản Công ty Cổ phần Xây dựng Phước Thành làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Công ty Cổ phần Xây dựng Phước Thành
Ngày đăng tuyển: 23/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 25/12/2024
Quy hoạch và phát triển bất động sản

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Quy hoạch và phát triển bất động sản Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Mô tả Công việc
- Nắm vững và hiểu biết về Pháp luật: Xây dựng, Đầu tư, Đất đai, Quy hoạch, Nhà ở, Kinh doanh bất động sản..., giấy tờ pháp lý liên quan đến dự án đầu tư, đánh giá sự đầy đủ của hồ sơ dự án.
- Nghiên cứu, thăm dò thị trường để tìm hiểu thông tin các chủ đầu tư, dự án công trình xây dựng.
- Lập khái toán, đánh giá khái quát, sơ bộ về tiềm năng dự án đầu tư.
- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu Cầu Công Việc
- Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành xây dựng, kinh tế hoặc các chuyên ngành liên quan.
- Tối thiểu 1 năm hoạt động trong các lĩnh vực liên quan đến tìm kiếm nhà đầu tư, công trình xây dựng vốn FDI trong nước.
- Có mối quan hệ với các Sở ban ngành, địa phương.

Tại Công ty Cổ phần Xây dựng Phước Thành Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ bảo hiểm
Du Lịch
Đồng phục
Chế độ thưởng
Chăm sóc sức khỏe
Đào tạo
Tăng lương
Nghỉ phép năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Xây dựng Phước Thành

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 21 đường 24 Khu Dân Cư Him Lam, Xã Bình Hưng, Huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

