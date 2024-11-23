Tuyển Quy hoạch và phát triển bất động sản Công ty Cổ phần Xây dựng Phước Thành làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quy hoạch và phát triển bất động sản Tại Công ty Cổ phần Xây dựng Phước Thành
Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Quy hoạch và phát triển bất động sản Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
Mô tả Công việc
- Nắm vững và hiểu biết về Pháp luật: Xây dựng, Đầu tư, Đất đai, Quy hoạch, Nhà ở, Kinh doanh bất động sản..., giấy tờ pháp lý liên quan đến dự án đầu tư, đánh giá sự đầy đủ của hồ sơ dự án.
- Nghiên cứu, thăm dò thị trường để tìm hiểu thông tin các chủ đầu tư, dự án công trình xây dựng.
- Lập khái toán, đánh giá khái quát, sơ bộ về tiềm năng dự án đầu tư.
- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Yêu Cầu Công Việc
- Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành xây dựng, kinh tế hoặc các chuyên ngành liên quan.
- Tối thiểu 1 năm hoạt động trong các lĩnh vực liên quan đến tìm kiếm nhà đầu tư, công trình xây dựng vốn FDI trong nước.
- Có mối quan hệ với các Sở ban ngành, địa phương.
- Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành xây dựng, kinh tế hoặc các chuyên ngành liên quan.
- Tối thiểu 1 năm hoạt động trong các lĩnh vực liên quan đến tìm kiếm nhà đầu tư, công trình xây dựng vốn FDI trong nước.
- Có mối quan hệ với các Sở ban ngành, địa phương.
Tại Công ty Cổ phần Xây dựng Phước Thành Thì Được Hưởng Những Gì
Chế độ bảo hiểm
Du Lịch
Đồng phục
Chế độ thưởng
Chăm sóc sức khỏe
Đào tạo
Tăng lương
Nghỉ phép năm
Du Lịch
Đồng phục
Chế độ thưởng
Chăm sóc sức khỏe
Đào tạo
Tăng lương
Nghỉ phép năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Xây dựng Phước Thành
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI