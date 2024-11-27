Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation Công ty TNHH Milsgate làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 8 Triệu

Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation Công ty TNHH Milsgate làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 8 Triệu

Công ty TNHH Milsgate
Ngày đăng tuyển: 27/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 28/12/2024
Công ty TNHH Milsgate

Graphic Design/Illustration/Animation

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Graphic Design/Illustration/Animation Tại Công ty TNHH Milsgate

Mức lương
6 - 8 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 124 Lê Quang Định, Phường 14, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Graphic Design/Illustration/Animation Với Mức Lương 6 - 8 Triệu

Chịu trách nhiệm thiết kế các ấn phẩm (poster, tờ rơi, standee, backdrop, bandroll, thư mời,...) hỗ trợ cho việc quảng bá, tuyển sinh, hoạt động đào tạo, tổ chức sự kiện của công ty;
Thiết kế các ấn phẩm đồ họa: poster, catalogue, nhận diện thương hiệu,...
Thiết kế các mẫu quảng cáo, brochure, banner ... theo ý tưởng có trước.
Chụp ảnh, chỉnh sửa ảnh cho các sự kiện của thương hiệu, sự kiện nội bộ của công ty.
Cùng triển khai các chương trình Marketing/PR cho các sự kiện, chiến dịch của công ty;
Chỉnh sửa, hoàn thiện sản phẩm theo yêu cầu;
Thực hiện các công việc theo sự phân công của quản lý.

Với Mức Lương 6 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sử dụng thành thạo Photoshop, Illstrator, Indesign, Canva, phần mềm chỉnh sửa video và các công cụ hỗ trợ khác.
Khả năng mỹ thuật tốt, tính năng động, sáng tạo, giàu ý tưởng và có tư duy sáng tạo logic và luôn chủ động trong công việc; biết về in ấn
Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm;
Chịu được áp lực công việc cao.

Tại Công ty TNHH Milsgate Thì Được Hưởng Những Gì

Được đào tạo kiến thức trong ngành giáo dục - đào tạo ngôn ngữ và du học
Môi trường cởi mở, thân thiện, cơ hội học hỏi, phát triển bản thân

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Milsgate

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Milsgate

Công ty TNHH Milsgate

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 47/10 Nguyễn Văn Đậu, phường 6, Bình Thạnh, TP.HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

