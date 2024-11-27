Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation Công ty TNHH Milsgate làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 8 Triệu

Mức lương 6 - 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 124 Lê Quang Định, Phường 14, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Graphic Design/Illustration/Animation Với Mức Lương 6 - 8 Triệu

Chịu trách nhiệm thiết kế các ấn phẩm (poster, tờ rơi, standee, backdrop, bandroll, thư mời,...) hỗ trợ cho việc quảng bá, tuyển sinh, hoạt động đào tạo, tổ chức sự kiện của công ty;

Thiết kế các ấn phẩm đồ họa: poster, catalogue, nhận diện thương hiệu,...

Thiết kế các mẫu quảng cáo, brochure, banner ... theo ý tưởng có trước.

Chụp ảnh, chỉnh sửa ảnh cho các sự kiện của thương hiệu, sự kiện nội bộ của công ty.

Cùng triển khai các chương trình Marketing/PR cho các sự kiện, chiến dịch của công ty;

Chỉnh sửa, hoàn thiện sản phẩm theo yêu cầu;

Thực hiện các công việc theo sự phân công của quản lý.

Với Mức Lương 6 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sử dụng thành thạo Photoshop, Illstrator, Indesign, Canva, phần mềm chỉnh sửa video và các công cụ hỗ trợ khác.

Khả năng mỹ thuật tốt, tính năng động, sáng tạo, giàu ý tưởng và có tư duy sáng tạo logic và luôn chủ động trong công việc; biết về in ấn

Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm;

Chịu được áp lực công việc cao.

Tại Công ty TNHH Milsgate Thì Được Hưởng Những Gì

Được đào tạo kiến thức trong ngành giáo dục - đào tạo ngôn ngữ và du học

Môi trường cởi mở, thân thiện, cơ hội học hỏi, phát triển bản thân

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Milsgate

