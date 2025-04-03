Tuyển Designer Công Ty TNHH Mỹ Phẩm B Happy làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Designer Tại Công Ty TNHH Mỹ Phẩm B Happy
Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 258 Đường Tôn Đản, phường 8, Quận 4, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Mô Tả Công Việc Designer Với Mức Lương 12 - 15 Triệu
• Lên ý tưởng & thiết kế hình ảnh brand cho hoạt động marketing & commercial (web, fanpage visual/social post, digital ad materials, SIS visuals, leaflet, brochure…ect..)
• Lên ý tưởng & thiết kế bao bì sản phẩm (new product, gift box…)
• Làm video dạng animation, gif…
• Lên ý tưởng & thiết kế hình ảnh, tham gia hỗ trợ sự kiện (brand activation) của brand
• Đóng góp ý tưởng để nâng cao hình ảnh thương hiệu.
• Thực hiện các công việc được phân công từ quản lý
Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Sử dụng thành thạo các phần mềm thiết kế
• Có khả năng tư duy thẩm mỹ tốt, khả năng sáng tạo cao; ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong fashion & beauty
• Năng động, nhiệt tình, linh hoạt xử lý tình huống
• Trung thực, chăm chỉ, có ý chí cầu tiến, nghiêm túc học hỏi nâng cao kỹ năng
• Có khả năng tư duy thẩm mỹ tốt, khả năng sáng tạo cao; ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong fashion & beauty
• Năng động, nhiệt tình, linh hoạt xử lý tình huống
• Trung thực, chăm chỉ, có ý chí cầu tiến, nghiêm túc học hỏi nâng cao kỹ năng
Tại Công Ty TNHH Mỹ Phẩm B Happy Thì Được Hưởng Những Gì
Xem thêm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Mỹ Phẩm B Happy
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI