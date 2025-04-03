Tuyển Designer Công Ty TNHH Mỹ Phẩm B Happy làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 258 Đường Tôn Đản, phường 8, Quận 4, Hồ Chí Minh, Việt Nam

• Lên ý tưởng & thiết kế hình ảnh brand cho hoạt động marketing & commercial (web, fanpage visual/social post, digital ad materials, SIS visuals, leaflet, brochure…ect..)

• Lên ý tưởng & thiết kế bao bì sản phẩm (new product, gift box…)

• Làm video dạng animation, gif…

• Lên ý tưởng & thiết kế hình ảnh, tham gia hỗ trợ sự kiện (brand activation) của brand

• Đóng góp ý tưởng để nâng cao hình ảnh thương hiệu.

• Thực hiện các công việc được phân công từ quản lý

• Sử dụng thành thạo các phần mềm thiết kế

• Có khả năng tư duy thẩm mỹ tốt, khả năng sáng tạo cao; ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong fashion & beauty

• Năng động, nhiệt tình, linh hoạt xử lý tình huống

• Trung thực, chăm chỉ, có ý chí cầu tiến, nghiêm túc học hỏi nâng cao kỹ năng

Tại Công Ty TNHH Mỹ Phẩm B Happy Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Mỹ Phẩm B Happy

