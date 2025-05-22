Tuyển Designer Công Ty Cổ Phần Á Đông ADG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 36/72 Nguyễn Gia Trí, Phường 25, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Designer Với Mức Lương Thỏa thuận

- Tạo các key visual, intro/outro, title card, lower-third, thumbnail cho video

- Phối hợp với Motion graphic designer để tạo hiệu ứng động dựa trên file thiết kế

- Thiết kế bản đồ khung hình, khung thương hiệu theo guideline

- Làm việc với biên kịch, dựng phim, quản lý sản xuất để đảm bảo hình ảnh phù hợp nội dung video

- Hỗ trợ đạo cụ, moodboard hoặc storyboard nếu cần

- Quản lý thư viện thiết kế, version, backup đúng quy trình

- Đề xuất các mẫu thiết kế sáng tạo, giúp cải thiện hiệu quả hình ảnh

- Cập nhật xu hướng thiết kế để nâng cao chất lượng sản phẩm

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có từ 2 năm kinh nghiệm thiết kế hình ảnh trong môi trường agency, marketing, hoặc sản xuất video

- Thành thạo phần mềm: Adobe Photoshop, Illustrator, After Effects

- Hiểu biết về bố cục, màu sắc, typography, thiết kế thương hiệu

- Tư duy thẩm mỹ tốt, sáng tạo, nắm bắt xu hướng nhanh

- Tỉ mỉ, chủ động, làm việc teamwork hiệu quả

Tại Công Ty Cổ Phần Á Đông ADG Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: thỏa thuận

- Tham gia BHXH đầy đủ, thưởng lễ tết, đi du lịch,....

- Ngày nghỉ phép theo quy định của pháp luật.

- Thăng tiến lên các vị trí cao hơn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Á Đông ADG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin