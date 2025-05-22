Tuyển Designer Công Ty Cổ Phần Á Đông ADG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Designer Tại Công Ty Cổ Phần Á Đông ADG
- Hồ Chí Minh: 36/72 Nguyễn Gia Trí, Phường 25, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh
Mô Tả Công Việc Designer Với Mức Lương Thỏa thuận
- Tạo các key visual, intro/outro, title card, lower-third, thumbnail cho video
- Phối hợp với Motion graphic designer để tạo hiệu ứng động dựa trên file thiết kế
- Thiết kế bản đồ khung hình, khung thương hiệu theo guideline
- Làm việc với biên kịch, dựng phim, quản lý sản xuất để đảm bảo hình ảnh phù hợp nội dung video
- Hỗ trợ đạo cụ, moodboard hoặc storyboard nếu cần
- Quản lý thư viện thiết kế, version, backup đúng quy trình
- Đề xuất các mẫu thiết kế sáng tạo, giúp cải thiện hiệu quả hình ảnh
- Cập nhật xu hướng thiết kế để nâng cao chất lượng sản phẩm
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Thành thạo phần mềm: Adobe Photoshop, Illustrator, After Effects
- Hiểu biết về bố cục, màu sắc, typography, thiết kế thương hiệu
- Tư duy thẩm mỹ tốt, sáng tạo, nắm bắt xu hướng nhanh
- Tỉ mỉ, chủ động, làm việc teamwork hiệu quả
Tại Công Ty Cổ Phần Á Đông ADG Thì Được Hưởng Những Gì
- Tham gia BHXH đầy đủ, thưởng lễ tết, đi du lịch,....
- Ngày nghỉ phép theo quy định của pháp luật.
- Thăng tiến lên các vị trí cao hơn
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Á Đông ADG
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
