Tuyển Designer Hansae HCM Co., Ltd làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 700 USD

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Designer Tại Hansae HCM Co., Ltd
Mức lương
Từ 700 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Mới tốt nghiệp
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 138 Hai Bà Trưng, phường Đa Kao, Quận 1, Ho Chi Minh City, Vietnam
Mô Tả Công Việc Designer Với Mức Lương Từ 700 USD
- Mainly 3D rendering work
- Accurately translate design intend/ concepts into 3D renderings
- Co-work with TD & Sales team
- Ensuring that products meet brand standards
- Evaluating virtual fitting on Avatar
Với Mức Lương Từ 700 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Degree: College and University
Degree:
Major: Fashion Related (Alternative) Computer Related
Major:
Experience
- Related job experienced personnel
- Preferred expert in CAD program/patternmaker
Competency
Degree:
Major: Fashion Related (Alternative) Computer Related
Major:
Experience
- Related job experienced personnel
- Preferred expert in CAD program/patternmaker
Competency
Tại Hansae HCM Co., Ltd Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Hansae HCM Co., Ltd
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
