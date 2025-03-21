Tuyển DevOps Engineer Viettel Software làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 35 Triệu

Tuyển DevOps Engineer Viettel Software làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 35 Triệu

Viettel Software
Ngày đăng tuyển: 21/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 19/04/2025
Viettel Software

DevOps Engineer

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng DevOps Engineer Tại Viettel Software

Mức lương
20 - 35 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 5, Tòa nhà Thành Công, 80 Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc DevOps Engineer Với Mức Lương 20 - 35 Triệu

Xây dựng cơ sở hạ tầng có khả năng chịu tải và mở rộng cao.
Triển khai các giải pháp CI/CD để tối ưu hóa quá trình triển khai sản phẩm, tự động hóa việc xây dựng, thử nghiệm và triển khai phần mềm
Tối ưu hóa các nhiệm vụ DevOps, cung cấp và quản lý cơ sở hạ tầng cho các ứng dụng thông qua các công cụ tự động hóa
Triển khai và mở rộng quy mô ứng dụng thông qua sử dụng điện toán đám mây (AWS, Azure, GCP)
Nghiên cứu và triển khai các giải pháp, công nghệ mới về Security và hệ thống quản lý, vận hành, giám sát.

Với Mức Lương 20 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học trở lên chuyên ngành Công nghệ thông tin, An toàn thông tin, Điện tử viễn thông hoặc các chuyên ngành khác có liên quan.
Có từ 3 năm KN ở vị trí tương đương
Thông thạo kiến thức về hệ thống Linux và Windows.
Có kinh nghiệm với Docker, K8S, hệ thống Microservices
Có kiến thức về các công cụ DevOps phổ biến như Jenkins, GIT, Sonaqube, Ansible, Docker, Kubernetes
Có kiến thức, hiểu nghiệp vụ và làm chủ hệ thống CNTT phục vụ SXKD, ưu tiên có kinh nghiệm trong các lĩnh vực: viễn thông, ngân hàng, quản trị doanh nghiệp,..
Có kinh nghiệp xử lý, tối ưu hệ thống phần mềm khi có phát sinh triển khai.
Ưu tiên có chứng chỉ: Certified Kubernetes Administrator (CKA),...
Kỹ năng giải quyết vấn đề và tư duy phản biện.
Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm hiệu quả

Tại Viettel Software Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập cạnh tranh, thỏa thuận theo năng lực
Phúc lợi: Lương tháng 13, thưởng Bonus, Hỗ trợ ăn trưa, điện thoại, nghỉ mát
Thưởng ngày lễ và các ngày chỉ có ở Viettel như Ngày Sáng Tạo - 1/6, 22/12, quà Tết Dương, Tết Âm tri ân Gia đình, người sinh thành.
Nghỉ phép năm: 16 ngày/năm
Được đóng đầy đủ về các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và các gói bảo hiểm sức khỏe khác.
Hàng năm CBNV được tham gia khám sức khỏe định kỳ tại các bệnh viện lớn
Được làm việc trong Tập đoàn toàn cầu, tiên phong thực hiện sứ mệnh kiến tạo xã hội số.
Môi trường mở, trẻ trung, năng động, trân trọng, yêu thương, tương hỗ & lắng nghe mỗi người từ những ý tưởng nhỏ nhất.
Không gian làm việc xanh, mở, hiện đại.
Có cơ hội thử sức trong lĩnh vực công nghệ tiên tiến, hiện đại nhất.
Được thử sức với các dự án hấp dẫn, thử thách đủ lớn trong và ngoài nước để trưởng thành.
Được trao quyền sáng tạo với đam mê của tuổi trẻ.
Cơ hội học hỏi từ các chuyên gia hàng đầu, lãnh đạo và đồng nghiệp ưu tú.
Cơ hội được đào tạo, trau dồi kĩ năng, chuyên môn để phát triển toàn diện.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Viettel Software

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Viettel Software

Viettel Software

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 5, Tòa nhà Thành Công, 80 Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

