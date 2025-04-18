Tuyển DevOps Engineer Công ty Cổ phần Công nghệ Phần mềm Tinh Vân làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 28 Triệu

Công ty Cổ phần Công nghệ Phần mềm Tinh Vân
Ngày đăng tuyển: 18/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 15/05/2025
DevOps Engineer

Mức lương
18 - 28 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Quận Hoàn Kiếm

Phối hợp với các thành viên khác để đề xuất, thực hiện triển khai tích hợp, kết nối các hệ thống hiện có và đảm bảo các giải pháp đề xuất có tiềm năng mở rộng.
Lên phương án đề xuất tổng thể và chi tiết cho các giải pháp cần nghiên cứu.

Từ 3 năm kinh nghiệm DevOps
AWS Cloud Service: EC2, EKS, S3, EBS, EFS, RDS, ....
IaC: Terraform
DevOps Tools: Jenkins, GitLab, Nexus, SonarQube, Vault, ArgoCD
DevOps Stack: Docker, Kubernetes, Ansibe
Tiếng Anh đọc hiểu tài liệu. Ưu tiên ứng viên có TA giao tiếp

Mức lương khởi điểm hấp dẫn, cạnh tranh, tương xứng với năng lực và kinh nghiệm làm việc + phụ cấp onsite
Thu nhập: 13 tháng lương/năm + thưởng dự án lên đến 2 tháng lương/năm, thưởng Tết và các dịp lễ...
Xét tăng lương 2 lần/năm: 1 lần theo định kỳ và 1 lần đột xuất theo năng lực và hiệu quả công việc
Nghỉ thứ 7, Chủ nhật + Phép năm tối thiểu 12 ngày theo Quy định của Pháp luật hiện hành
Được tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo Quy định của Pháp luật hiện hành
Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe PVI sau 12 tháng làm việc
Được tham gia các Câu lạc bộ của Công ty: CLB Bóng đá, các CLB Cầu Lông.....
Được tham gia các hoạt động tập thể sôi động của công ty: Nghỉ mát hàng năm, Teambuilding hàng quý, Sinh nhật công ty, Gala cuối năm....
Có chính sách thăm hỏi ốm đau, thai sản, hiếu, hỉ, sinh nhật cho bản thân và người thân
Đặc biệt
Được hỗ trợ 100% chi phí thi các chứng chỉ liên quan đến IT, các khóa học nâng cao kỹ năng mềm, nhận thưởng ngay khi nhận chứng chỉ
Cơ hội làm việc và đào tạo tại Nhật Bản, Singapore với các ứng viên có tiếng Nhật hoặc tiếng Anh
Làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, được hỗ trợ phát huy khả năng, phát triển công việc tối đa.

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 8, Khách sạn Thể thao, Làng sinh viên HACINO, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

