Tuyển Phim và truyền hình/Báo chí/Xuất bản HỘ KINH DOANH THẾ GIỚI MÁY CHIẾU làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu

Mức lương 9 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 16 Gia Thượng, Long Biên

Mô Tả Công Việc Phim và truyền hình/Báo chí/Xuất bản Với Mức Lương 9 - 15 Triệu

Lên ý tưởng và sản xuất nội dung đa phương tiện (video, hình ảnh, âm thanh) cho các sản phẩm điện tử và điện lạnh trên nền tảng thương mại điện tử Chụp ảnh, quay video sản phẩm , video ngắn và chỉnh sửa để tạo ra nội dung hấp dẫn Biên tập, chỉnh sửa, cắt ghép hình ảnh, âm thanh thành video hoàn chỉnh để đăng trên các kênh Youtube, Facebook, website, TikTok,... Thiết kế banner, poster và các ấn phẩm truyền thông khác để quảng bá sản phẩm trên website và mạng xã hội Hỗ trợ xây dựng chiến lược nội dung và lịch đăng tải phù hợp với từng đợt bán hàng Phối hợp với đội ngũ marketing và sales để đảm bảo nội dung đáp ứng mục tiêu kinh doanh Theo dõi và phân tích hiệu quả của nội dung đa phương tiện, đề xuất cải tiến

Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm, ưu tiên ứng viên mới tốt nghiệp các ngành liên quan đến truyền thông đa phương tiện, thiết kế đồ họa Có kiến thức cơ bản và đam mê về lĩnh vực media Thành thạo các phần mềm chỉnh sửa ảnh, video như Adobe Photoshop, Illustrator, Premiere, After Effects Có khả năng sáng tạo, thẩm mỹ tốt và nắm bắt xu hướng thiết kế Kỹ năng quản lý thời gian tốt, có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm Chủ động, nhiệt tình và có tinh thần học hỏi cao Có hiểu biết cơ bản về thương mại điện tử và các sản phẩm điện tử, điện lạnh là một lợi thế

Tại HỘ KINH DOANH THẾ GIỚI MÁY CHIẾU Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, có cơ hội học hỏi và phát triển kỹ năng Được đào tạo về kiến thức sản phẩm và kỹ năng làm việc Lương thưởng cạnh tranh, đánh giá năng lực định kỳ để tăng lương Chế độ bảo hiểm đầy đủ theo quy định của pháp luật Được tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm Thời gian làm việc linh hoạt, có chế độ nghỉ phép, nghỉ lễ theo quy định

Cách Thức Ứng Tuyển Tại HỘ KINH DOANH THẾ GIỚI MÁY CHIẾU

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.