Tuyển Phim và truyền hình/Báo chí/Xuất bản HỘ KINH DOANH THẾ GIỚI MÁY CHIẾU làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Phim và truyền hình/Báo chí/Xuất bản Tại HỘ KINH DOANH THẾ GIỚI MÁY CHIẾU
- Hà Nội: Số 16 Gia Thượng, Long Biên
Mô Tả Công Việc Phim và truyền hình/Báo chí/Xuất bản Với Mức Lương 9 - 15 Triệu
Lên ý tưởng và sản xuất nội dung đa phương tiện (video, hình ảnh, âm thanh) cho các sản phẩm điện tử và điện lạnh trên nền tảng thương mại điện tử
Chụp ảnh, quay video sản phẩm , video ngắn và chỉnh sửa để tạo ra nội dung hấp dẫn
Biên tập, chỉnh sửa, cắt ghép hình ảnh, âm thanh thành video hoàn chỉnh để đăng trên các kênh Youtube, Facebook, website, TikTok,...
Thiết kế banner, poster và các ấn phẩm truyền thông khác để quảng bá sản phẩm trên website và mạng xã hội
Hỗ trợ xây dựng chiến lược nội dung và lịch đăng tải phù hợp với từng đợt bán hàng
Phối hợp với đội ngũ marketing và sales để đảm bảo nội dung đáp ứng mục tiêu kinh doanh
Theo dõi và phân tích hiệu quả của nội dung đa phương tiện, đề xuất cải tiến
Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Không yêu cầu kinh nghiệm, ưu tiên ứng viên mới tốt nghiệp các ngành liên quan đến truyền thông đa phương tiện, thiết kế đồ họa
Có kiến thức cơ bản và đam mê về lĩnh vực media
Thành thạo các phần mềm chỉnh sửa ảnh, video như Adobe Photoshop, Illustrator, Premiere, After Effects
Có khả năng sáng tạo, thẩm mỹ tốt và nắm bắt xu hướng thiết kế
Kỹ năng quản lý thời gian tốt, có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm
Chủ động, nhiệt tình và có tinh thần học hỏi cao
Có hiểu biết cơ bản về thương mại điện tử và các sản phẩm điện tử, điện lạnh là một lợi thế
Tại HỘ KINH DOANH THẾ GIỚI MÁY CHIẾU Thì Được Hưởng Những Gì
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, có cơ hội học hỏi và phát triển kỹ năng
Được đào tạo về kiến thức sản phẩm và kỹ năng làm việc
Lương thưởng cạnh tranh, đánh giá năng lực định kỳ để tăng lương
Chế độ bảo hiểm đầy đủ theo quy định của pháp luật
Được tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm
Thời gian làm việc linh hoạt, có chế độ nghỉ phép, nghỉ lễ theo quy định
Cách Thức Ứng Tuyển Tại HỘ KINH DOANH THẾ GIỚI MÁY CHIẾU
