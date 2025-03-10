Tuyển Dịch vụ quảng cáo CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MINH TIẾN - MTG làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu

Tuyển Dịch vụ quảng cáo CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MINH TIẾN - MTG làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MINH TIẾN - MTG
Ngày đăng tuyển: 10/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/04/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MINH TIẾN - MTG

Dịch vụ quảng cáo

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Dịch vụ quảng cáo Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MINH TIẾN - MTG

Mức lương
10 - 13 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- 192 Quán Thánh, Ba Đình, Hà nội, Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc Dịch vụ quảng cáo Với Mức Lương 10 - 13 Triệu

Lên ý tưởng, kế hoạch thực hiên sản xuất các ấn phẩm truyền thống & marketing theo chiến lược của thương hiệu;
Quay dựng video ngắn TikTok, Youtube Short, Reel Facebook; Hiện thực hóa những ý tưởng sáng tạo, đảm bảo chất lượng nội dung và hình ảnh đạt chuẩn tốt nhất;
Chỉnh sửa hình ảnh: mang đến những sản phẩm hoàn hảo, kết hợp tinh tế âm thanh, ánh sáng, và hình ảnh, tạo nên những thước phim sống động;
Xây dựng và quản lý tài nguyên của công ty (video, hình ảnh,…);
Hỗ trợ các hoạt động Marketing khác như thiết kế đồ họa, sáng tạo nội dung trên mạng xã hội;
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của quản lý, Ban Giám đốc.

Với Mức Lương 10 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cao đẳng, đại học chuyên ngành quay dựng;
Kỹ năng chuyên môn: Quay và dựng video chuyên nghiệp, thành thạo các công cụ như Adobe Premiere, After Effects, Photoshop…;
Có kinh nghiệm làm việc tối thiểu 2 năm trong lĩnh vực quay phim, chụp ảnh; Đặc biệt ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trên các nền tảng như YouTube, TikTok;
Tư duy sáng tạo: Chủ động, không ngại thử nghiệm những ý tưởng mới, có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm;
Tính trách nhiệm: Chú trọng từng chi tiết, đảm bảo chất lượng cao nhất cho sản phẩm cuối cùng.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MINH TIẾN - MTG Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương từ 10 triệu đến 13 triệu đồng/tháng;
Được cung cấp thiết bị làm việc;
Chế độ phúc lợi: Đầy đủ BHXH, các phúc lợi theo quy định;
Nghỉ lễ, Tết: Theo quy định của nhà nước.
Có cơ hội thăng tiến lên các vị trí quản lý;
Làm việc trong môi trường trẻ trung, đề cao tính sáng tạo, phát triển năng lực.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MINH TIẾN - MTG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MINH TIẾN - MTG

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MINH TIẾN - MTG

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Trụ sở: Geleximco Building số 36 Hoàng Cầu P. Ô Chợ Dừa, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

