Tuyển Dịch vụ quảng cáo CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MINH TIẾN - MTG làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Dịch vụ quảng cáo Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MINH TIẾN - MTG
- Hà Nội:
- 192 Quán Thánh, Ba Đình, Hà nội, Quận Ba Đình
Mô Tả Công Việc Dịch vụ quảng cáo Với Mức Lương 10 - 13 Triệu
Lên ý tưởng, kế hoạch thực hiên sản xuất các ấn phẩm truyền thống & marketing theo chiến lược của thương hiệu;
Quay dựng video ngắn TikTok, Youtube Short, Reel Facebook; Hiện thực hóa những ý tưởng sáng tạo, đảm bảo chất lượng nội dung và hình ảnh đạt chuẩn tốt nhất;
Chỉnh sửa hình ảnh: mang đến những sản phẩm hoàn hảo, kết hợp tinh tế âm thanh, ánh sáng, và hình ảnh, tạo nên những thước phim sống động;
Xây dựng và quản lý tài nguyên của công ty (video, hình ảnh,…);
Hỗ trợ các hoạt động Marketing khác như thiết kế đồ họa, sáng tạo nội dung trên mạng xã hội;
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của quản lý, Ban Giám đốc.
Với Mức Lương 10 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kỹ năng chuyên môn: Quay và dựng video chuyên nghiệp, thành thạo các công cụ như Adobe Premiere, After Effects, Photoshop…;
Có kinh nghiệm làm việc tối thiểu 2 năm trong lĩnh vực quay phim, chụp ảnh; Đặc biệt ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trên các nền tảng như YouTube, TikTok;
Tư duy sáng tạo: Chủ động, không ngại thử nghiệm những ý tưởng mới, có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm;
Tính trách nhiệm: Chú trọng từng chi tiết, đảm bảo chất lượng cao nhất cho sản phẩm cuối cùng.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MINH TIẾN - MTG Thì Được Hưởng Những Gì
Được cung cấp thiết bị làm việc;
Chế độ phúc lợi: Đầy đủ BHXH, các phúc lợi theo quy định;
Nghỉ lễ, Tết: Theo quy định của nhà nước.
Có cơ hội thăng tiến lên các vị trí quản lý;
Làm việc trong môi trường trẻ trung, đề cao tính sáng tạo, phát triển năng lực.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MINH TIẾN - MTG
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI