Tuyển Dịch vụ quảng cáo CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MINH TIẾN - MTG làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu

Mức lương 10 - 13 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 192 Quán Thánh, Ba Đình, Hà nội, Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc Dịch vụ quảng cáo Với Mức Lương 10 - 13 Triệu

Lên ý tưởng, kế hoạch thực hiên sản xuất các ấn phẩm truyền thống & marketing theo chiến lược của thương hiệu;

Quay dựng video ngắn TikTok, Youtube Short, Reel Facebook; Hiện thực hóa những ý tưởng sáng tạo, đảm bảo chất lượng nội dung và hình ảnh đạt chuẩn tốt nhất;

Chỉnh sửa hình ảnh: mang đến những sản phẩm hoàn hảo, kết hợp tinh tế âm thanh, ánh sáng, và hình ảnh, tạo nên những thước phim sống động;

Xây dựng và quản lý tài nguyên của công ty (video, hình ảnh,…);

Hỗ trợ các hoạt động Marketing khác như thiết kế đồ họa, sáng tạo nội dung trên mạng xã hội;

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của quản lý, Ban Giám đốc.

Với Mức Lương 10 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cao đẳng, đại học chuyên ngành quay dựng;

Kỹ năng chuyên môn: Quay và dựng video chuyên nghiệp, thành thạo các công cụ như Adobe Premiere, After Effects, Photoshop…;

Có kinh nghiệm làm việc tối thiểu 2 năm trong lĩnh vực quay phim, chụp ảnh; Đặc biệt ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trên các nền tảng như YouTube, TikTok;

Tư duy sáng tạo: Chủ động, không ngại thử nghiệm những ý tưởng mới, có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm;

Tính trách nhiệm: Chú trọng từng chi tiết, đảm bảo chất lượng cao nhất cho sản phẩm cuối cùng.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MINH TIẾN - MTG Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương từ 10 triệu đến 13 triệu đồng/tháng;

Được cung cấp thiết bị làm việc;

Chế độ phúc lợi: Đầy đủ BHXH, các phúc lợi theo quy định;

Nghỉ lễ, Tết: Theo quy định của nhà nước.

Có cơ hội thăng tiến lên các vị trí quản lý;

Làm việc trong môi trường trẻ trung, đề cao tính sáng tạo, phát triển năng lực.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MINH TIẾN - MTG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin