Tuyển Dịch vụ quảng cáo CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QUỐC TẾ JVGROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QUỐC TẾ JVGROUP
Ngày đăng tuyển: 11/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 12/04/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QUỐC TẾ JVGROUP

Dịch vụ quảng cáo

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Dịch vụ quảng cáo Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QUỐC TẾ JVGROUP

Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Số 2 ngõ 167 Gia Quất, Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội, Quận Long Biên

Mô Tả Công Việc Dịch vụ quảng cáo Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Thương lượng đàm phán với các trường để nhận du học sinh
Đại diện phía Việt Nam, liên hệ với các trường để hỗ trợ hồ sơ các du học sinh
Đón tiếp các đại diện các trường Đại học, Cao đằng từ Hàn Quốc
Phiên dịch các bộ hồ sơ sang các trường
Tìm kiếm, xây dựng và duy trì mối quan hệ với các đối tác, trường học và cơ quan có liên quan tại Hàn Quốc.
Tư vấn và hỗ trợ sinh viên trong quá trình xin học bổng, visa và các thủ tục liên quan đến du học Hàn.
Tổ chức các sự kiện, buổi thuyết trình và chương trình tư vấn để tăng cường thông tin và hỗ trợ cho sinh viên.
Lập kế hoạch và triển khai các chiến lược tiếp thị và quảng bá về các chương trình du học tại Hàn Quốc.

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có chứng chỉ Topik 5
- Có kinh nghiệm xử lí hồ sơ
- Có tinh thần trách nhiệm làm việc tự giác và giải quyết vấn đề nhanh chóng
- Kĩ năng giao tiếp, phân tích tình huống tốt

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QUỐC TẾ JVGROUP Thì Được Hưởng Những Gì

1. Thu nhập từ 10 tr - > 20 tr
2. Review lương mỗi 12 tháng
3. Cơ hội thăng tiến lên các vị trí Quản lý trong Công ty
4. Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp và mang đến nhiều cơ hội học tập, phát triển bản thân
5. Tham gia các hoạt động du lịch, sinh nhật, sự kiện....
6. Được đào tạo từ những chuyên gia nâng cao khả năng phát triển bản thân & hiệu quả công việc
7. Các chế độ phúc lợi về bảo hiểm XH, Bảo hiểm Y tế theo quy định pháp luật
8. Ứng viên: Nam/ nữ: Từ 24 tuổi -

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QUỐC TẾ JVGROUP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QUỐC TẾ JVGROUP

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QUỐC TẾ JVGROUP

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 108A, ngõ 318, đường Ngọc Trì, tổ 10, Phường Thạch Bàn, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

