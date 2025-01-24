Tuyển Dịch vụ quảng cáo CÔNG TY TNHH THẨM MỸ LINH ANH SAIGON làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 11 - 20 Triệu

Mức lương 11 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 29 Thảo điền, Phường Thảo Điền, Quận 2, TP.HCM

Mô Tả Công Việc Dịch vụ quảng cáo

- Lên kế hoạch và triển khai chiến dịch quảng cáo Google Ads/Youtobe ADS nhằm đảm bảo data mang về cho công ty.

- Chịu trách nhiệm kiểm soát đo lường các KPI trong mức ngân sách cho phép.

- Giám sát về hiệu quả và chi phí các chiến dịch quảng cáo.

- Nghiên cứu, tìm hiểu, cập nhật xu hướng quảng cáo mới nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả công việc.

- Lập báo cáo đánh giá kết quả, hiệu quả chạy quảng cáo theo tuần, tháng.

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp các nghành liên quan đến marketing

- Am hiểu và có kinh nghiệm chạy quảng cáo google

- Có tư duy sáng tạo, khả năng học hỏi nhanh để đáp ứng yêu cầu công việc

Thời gian làm việc: 8h30 - 17h30 ( Thứ 2- Thứ 7)

Địa điểm làm việc: Số 29 Thảo Điền, Phường Thảo Điền, Quận 2, TP. HCM

Tại CÔNG TY TNHH THẨM MỸ LINH ANH SAIGON Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 12-18 triệu/ tháng. Lương đúng ngày. Lương tháng 13 theo kết quả kinh doanh.

Thưởng: theo kết quả kinh doanh của công ty hàng năm.

Phúc lợi:

Các ngày kỷ niệm trong năm: 8/3, 10/3 AL, 30/4, 1/5, Trung thu, 2/9, 20/10, Tết Dương Lịch, Âm Lịch có quà/ thưởng.

Sinh nhật bản thân.

Phúc lợi khác: cưới, hiếu hỉ...

Làm đẹp giá nhân viên.

Phép năm: 12 ngày/ năm, sử dụng đến tháng 3 năm sau.

Môi trường: làm việc thoải mái, sáng tạo.

Cơ hội: phát triển lên các vị trí cao hơn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THẨM MỸ LINH ANH SAIGON

