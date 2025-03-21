Tuyển Dịch vụ quảng cáo Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Việt Ba làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Tòa nhà AS, 236 - 238 Nguyễn Công Trứ, P.Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp.HCM, Quận 1

Mô Tả Công Việc Dịch vụ quảng cáo Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

• Nghiên cứu thị trường, khách hàng, đối thủ để xây dựng chiến lược truyền thông phù hợp.

• Lập kế hoạch media (Media Plan): Lựa chọn kênh quảng cáo phù hợp (Facebook Ads, Google Ads, TikTok Ads, OOH, TVC, PR, KOLs...).

• Xây dựng và đề xuất ngân sách quảng cáo phù hợp với mục tiêu kinh doanh.

• Phối hợp với đội ngũ sáng tạo (Creative Team), Content, Ads Operations để triển khai chiến dịch hiệu quả.

• Làm việc với các đối tác truyền thông, publisher, KOLs/KOCs để triển khai chiến dịch.

• Báo cáo định kỳ về hiệu quả chiến dịch và đề xuất chiến lược tối ưu.

• Hỗ trợ bộ phận kinh doanh theo các yêu cầu công việc được giao

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm:

• Tối thiểu 1-2 năm kinh nghiệm trở lên trong lĩnh vực Media Planning, Digital Marketing hoặc Quảng cáo.

• Ưu tiên ứng viên từng làm tại agency hoặc các ngành Bất động sản, FMCG (hàng tiêu dùng nhanh), sức khoẻ và làm đẹp, ngân hàng, điện tử, điện lạnh, trang sức và đá quý, bảo hiểm, ô tô.

Kỹ năng & Kiến thức:

• Hiểu biết về các nền tảng quảng cáo số: Facebook, Google, TikTok, YouTube, Programmatic Ads.

• Biết sử dụng công cụ hỗ trợ media: Google Analytics, Facebook Business Manager, Google Ads, Excel...

• Khả năng phân tích, xử lý số liệu.

• Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm

Yêu cầu khác:

• Tư duy logic, nhạy bén với thị trường.

• Năng động, sáng tạo, cẩn thận trong công việc.

Tại Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Việt Ba Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: 10-15 triệu (thoả thuận theo năng lực)

- Được đào tạo chuyên sâu về media planning, digital marketing, data analytics.

- Cơ hội thăng tiến lên Senior Media Planner, Media Manager.

- Môi trường làm việc năng động, sáng tạo, tiếp xúc nhiều khách hàng lớn

- Hưởng đầy đủ các quyền lợi dành cho người lao động theo quy định của Nhà nước (Tham gia BHXH, BHYT...); Nghỉ lễ tết theo quy định của Nhà nước.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Việt Ba

