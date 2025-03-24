Tuyển Dịch vụ quảng cáo CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU HIRO JAPAN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 24 đường số 20 Khu đô thị Vạn Phúc, Hiệp Bình Phước, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Dịch vụ quảng cáo Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Livestream trên hệ thống kênh Tiktok của công ty để giới thiệu sản phẩm, quảng cáo, bán sản phẩm của công ty.

Các công việc khác liên quan đến livestream, quay video...được công ty giao.

Đảm bảo tối thiểu 2 ca live / 1 ngày....

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nắm rõ chính sách nền tảng của tiktok

Hoạt bát, năng động và xử lý tốt các tình huống trên livestream

Ngoại hình khá, giao tiếp tốt, tự tin quay video, livestream về sản phẩm.

Có tinh thần trách nhiệm, thật thà, chịu khó, ham học hỏi, vui vẻ, hoà đồng.

Giọng nói chuẩn, lưu loát, dễ nghe, truyền cảm, có khả năng diễn đạt.

Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU HIRO JAPAN Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương fulltime : thỏa thuận theo năng lực và kinh nghiệm

Được tham gia các buổi ĐÀO TẠO tại công ty

Được thực chiến livestream

Được cập nhật thuật toán mới liên tục để hỗ trợ live tốt nhất

Được thưởng KPI theo ngày ,tuần, tháng...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU HIRO JAPAN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin