Tuyển Dịch vụ quảng cáo CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU HIRO JAPAN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Dịch vụ quảng cáo Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU HIRO JAPAN
Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- 24 đường số 20 Khu đô thị Vạn Phúc, Hiệp Bình Phước, Thủ Đức, Quận Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Dịch vụ quảng cáo Với Mức Lương 10 - 20 Triệu
Livestream trên hệ thống kênh Tiktok của công ty để giới thiệu sản phẩm, quảng cáo, bán sản phẩm của công ty.
Các công việc khác liên quan đến livestream, quay video...được công ty giao.
Đảm bảo tối thiểu 2 ca live / 1 ngày....
Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nắm rõ chính sách nền tảng của tiktok
Hoạt bát, năng động và xử lý tốt các tình huống trên livestream
Ngoại hình khá, giao tiếp tốt, tự tin quay video, livestream về sản phẩm.
Có tinh thần trách nhiệm, thật thà, chịu khó, ham học hỏi, vui vẻ, hoà đồng.
Giọng nói chuẩn, lưu loát, dễ nghe, truyền cảm, có khả năng diễn đạt.
Hoạt bát, năng động và xử lý tốt các tình huống trên livestream
Ngoại hình khá, giao tiếp tốt, tự tin quay video, livestream về sản phẩm.
Có tinh thần trách nhiệm, thật thà, chịu khó, ham học hỏi, vui vẻ, hoà đồng.
Giọng nói chuẩn, lưu loát, dễ nghe, truyền cảm, có khả năng diễn đạt.
Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU HIRO JAPAN Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương fulltime : thỏa thuận theo năng lực và kinh nghiệm
Được tham gia các buổi ĐÀO TẠO tại công ty
Được thực chiến livestream
Được cập nhật thuật toán mới liên tục để hỗ trợ live tốt nhất
Được thưởng KPI theo ngày ,tuần, tháng...
Được tham gia các buổi ĐÀO TẠO tại công ty
Được thực chiến livestream
Được cập nhật thuật toán mới liên tục để hỗ trợ live tốt nhất
Được thưởng KPI theo ngày ,tuần, tháng...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU HIRO JAPAN
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI