Tuyển Dịch vụ quảng cáo Công ty CP Tập đoàn Thiên Long làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công ty CP Tập đoàn Thiên Long
Ngày đăng tuyển: 21/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 22/04/2025
Công ty CP Tập đoàn Thiên Long

Dịch vụ quảng cáo

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Dịch vụ quảng cáo Tại Công ty CP Tập đoàn Thiên Long

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Số 10 Mai Chí Thọ, Thủ Thiêm, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Dịch vụ quảng cáo Với Mức Lương Thỏa thuận

Lập kế hoạch và thực hiện các buổi livestream bán hàng hiệu quả, thu hút người xem.
Tìm kiếm, lựa chọn và liên hệ với các KOL/KOC phù hợp để hợp tác livestream.
Hỗ trợ kịch bản, lên ý tưởng nội dung livestream hấp dẫn, sáng tạo và phù hợp với sản phẩm.
Quản lý và theo dõi hiệu quả của các buổi livestream (số lượng người xem, tương tác, doanh số bán hàng).
Phân tích dữ liệu từ các buổi livestream để tối ưu hóa chiến lược bán hàng.
Thường xuyên cập nhật xu hướng livestream và các công cụ hỗ trợ livestream mới.
Tương tác với khách hàng trong quá trình livestream, giải đáp thắc mắc và hỗ trợ đặt hàng.
Báo cáo kết quả công việc định kỳ cho quản lý.
Hỗ trợ các công việc khác liên quan đến bán hàng online.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm, được đào tạo bài bản.
Có khả năng giao tiếp tốt, giọng nói truyền cảm, tự tin trước ống kính.
Có khả năng sử dụng thành thạo các phần mềm chỉnh sửa video cơ bản (ví dụ: CapCut).
Nắm bắt nhanh các xu hướng mới, cập nhật kiến thức liên tục.
Có khả năng chịu áp lực công việc cao.
Có đam mê với lĩnh vực bán hàng online và livestream.
Biết về các phần mềm hỗ trợ livestream
Khả năng sử dụng các nền tảng mạng xã hội (Facebook, Instagram, TikTok, YouTube...) để quảng bá livestream.

Tại Công ty CP Tập đoàn Thiên Long Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, thưởng hiệu quả công việc.
Môi trường làm việc năng động, trẻ trung, thân thiện.
Được đào tạo bài bản về kỹ năng livestream và bán hàng online.
Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.
Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật.
Tham gia các hoạt động team building, du lịch thường xuyên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Tập đoàn Thiên Long

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty CP Tập đoàn Thiên Long

Công ty CP Tập đoàn Thiên Long

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Lô 6-8-10-12, Đường số 3, KCN Tân Tạo, Q. Bình Tân

