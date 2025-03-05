Tuyển Dịch vụ quảng cáo HỘ KINH DOANH THỜI TRANG NOAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 5 - 10 Triệu

Mức lương 5 - 10 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Văn phòng NOAM, số 56 Nguyễn Vĩnh Bảo, Yên Hòa,Hà Nội

Mô Tả Công Việc

Lên kế hoạch, idea và chuẩn bị sản phẩm, bối cảnh và thiết bị cần thiết trước phiên live trên Tiktok/Shopee.

Thực hiện livestream: Giới thiệu sản phẩm NOAM trên fanpage với phong cách tự nhiên, thân thiện.

Trực tiếp giao tiếp, trả lời câu hỏi và khuyến khích khách hàng mua hàng ngay trong buổi livestream.

Tương tác và chốt đơn hàng: Tăng tương tác với khách hàng qua trò chơi mini, câu hỏi và hoạt động thú vị. Đồng thời hỗ trợ khách hàng để lại thông tin mua hàng và chốt đơn.

Theo dõi hiệu quả và báo cáo: Ghi nhận phản hồi, lập báo cáo ngắn gọn về số lượt xem, tương tác và đơn hàng sau mỗi buổi live.

Hỗ trợ các công việc khác theo phân công.

Yêu Cầu Công Việc

Nữ, độ tuổi từ 18 – 25t, ngoại hình ưa nhìn, giọng nói dễ nghe, không nói giọng địa phương.

Có kinh nghiệm livestream thời trang.

Ưa nhìn, nhanh nhẹn, xử lý tình huống tốt phát sinh khi livestream.

Kỹ năng teamwork tốt.

Ưu tiên có KN ở vị trí tương đương từ 06 tháng.

Tại HỘ KINH DOANH THỜI TRANG NOAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương:Part-time 1 ca (2h-2.5h): 4tr + thưởng doanh thu (có thể offer lương theo năng lực)

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, sáng tạo, được đào tạo theo quy trình sale online chuyên nghiệp.

Được mua hàng của brand với giá ưu đãi.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại HỘ KINH DOANH THỜI TRANG NOAM

Cách Thức Ứng Tuyển Tại HỘ KINH DOANH THỜI TRANG NOAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.