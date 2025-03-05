Tuyển Dịch vụ quảng cáo Công ty cổ phần học viện Nutrime làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Dịch vụ quảng cáo

Tìm hiểu và livestream sản phẩm của công ty trên Facebook, Tiktok, Shopee. Được chạy ads cho phiên live (100% sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng do bộ y tế cấp phép)

Quay video giới thiệu sản phẩm để đăng trên Facebook, Tiktok, Shopee, youtube nhằm xây kênh, đẩy mạnh thương hiệu công ty

Được hướng dẫn về sản phẩm, kỹ năng livestream, thuyết phục khách hàng chốt đơn

Được ỗ trợ phòng livestream, máy ảnh, màn hình led độ phân giải cao

Quy trình phỏng vấn: 01 vòng

Yêu Cầu Công Việc

Giới tính: Nữ

Đã từng livestream trên kênh social, am hiểu quy định lives trên các nền tảng

Có thể làm việc linh hoạt

Có máy tính cá nhân để làm việc

Tại Công ty cổ phần học viện Nutrime Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương & pc: 8.000.000đ - 10.000.000đ/ tháng + thưởng doanh thu 5% (thu nhập cạnh tranh)

Ăn trưa miễn phí tại công ty

Chế độ lương tháng 13, review lương hàng năm

Đóng bảo hiêm sau 2 tháng thử việc

Chế độ nghỉ lễ tết, 12 ngày phép/ năm và thưởng phép năm theo thâm niên

Chế độ hiếu hỉ, thai sản, du lịch & team building 2 lần/ năm, tea break 2 lần/ tháng

Thưởng sinh nhật công ty, thưởng sinh nhật cá nhân, thưởng 20/10, 8/3, thưởng lễ tết...

Môi trường làm việc hòa đồng, thoải mái, văn hóa làm việc tử tế

Được học miễn phí 100% các khóa học phát triển chuyên môn và kỹ năng, được tham gia đào tạo định kì hàng tháng từ CEO hoặc các giảng viên nổi tiếng

Được làm việc trong công ty thuộc top các công ty hàng đầu Việt Nam, 100% sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng do bộ y tế cấp phép

Được trao quyền và tạo điều kiện tối đa sáng tạo và chủ động trong công việc

Thời gian làm việc: 8 giờ/ ngày (tối + sáng hoặc sáng + chiều), nghỉ 01 ngày /tuần

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần học viện Nutrime

