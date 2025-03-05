Tuyển Dịch vụ quảng cáo Công ty cổ phần học viện Nutrime làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Công ty cổ phần học viện Nutrime
Ngày đăng tuyển: 05/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 06/04/2025
Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Số 247 Cầu Giấy, Dịch Vọng,Hà Nội, Quận Cầu Giấy

Tìm hiểu và livestream sản phẩm của công ty trên Facebook, Tiktok, Shopee. Được chạy ads cho phiên live (100% sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng do bộ y tế cấp phép)
Quay video giới thiệu sản phẩm để đăng trên Facebook, Tiktok, Shopee, youtube nhằm xây kênh, đẩy mạnh thương hiệu công ty
Được hướng dẫn về sản phẩm, kỹ năng livestream, thuyết phục khách hàng chốt đơn
Được ỗ trợ phòng livestream, máy ảnh, màn hình led độ phân giải cao
Quy trình phỏng vấn: 01 vòng

Giới tính: Nữ
Đã từng livestream trên kênh social, am hiểu quy định lives trên các nền tảng
Có thể làm việc linh hoạt
Có máy tính cá nhân để làm việc

Mức lương & pc: 8.000.000đ - 10.000.000đ/ tháng + thưởng doanh thu 5% (thu nhập cạnh tranh)
Ăn trưa miễn phí tại công ty
Chế độ lương tháng 13, review lương hàng năm
Đóng bảo hiêm sau 2 tháng thử việc
Chế độ nghỉ lễ tết, 12 ngày phép/ năm và thưởng phép năm theo thâm niên
Chế độ hiếu hỉ, thai sản, du lịch & team building 2 lần/ năm, tea break 2 lần/ tháng
Thưởng sinh nhật công ty, thưởng sinh nhật cá nhân, thưởng 20/10, 8/3, thưởng lễ tết...
Môi trường làm việc hòa đồng, thoải mái, văn hóa làm việc tử tế
Được học miễn phí 100% các khóa học phát triển chuyên môn và kỹ năng, được tham gia đào tạo định kì hàng tháng từ CEO hoặc các giảng viên nổi tiếng
Được hướng dẫn về sản phẩm, kỹ năng livestream, thuyết phục khách hàng chốt đơn
Được ỗ trợ phòng livestream, máy ảnh, màn hình led độ phân giải cao
Được làm việc trong công ty thuộc top các công ty hàng đầu Việt Nam, 100% sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng do bộ y tế cấp phép
Được trao quyền và tạo điều kiện tối đa sáng tạo và chủ động trong công việc
Thời gian làm việc: 8 giờ/ ngày (tối + sáng hoặc sáng + chiều), nghỉ 01 ngày /tuần

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 247 Cầu Giấy, Dịch Vọng, Hà Nội

