Tuyển Dịch vụ quảng cáo Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 04/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 05/04/2025
Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Nam

Dịch vụ quảng cáo

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Dịch vụ quảng cáo Tại Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Nam

Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Nguyễn Tuân,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Dịch vụ quảng cáo Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Viết, biên tập các nội dung tin bài đăng tải trên các kênh truyền thông theo kế hoạch, chiến dịch truyền thông
Phục vụ công tác truyền thông hoặc sự kiện (trả lời báo chí, kịch bản MC, bài phát biểu, ...)
Triển khai kế hoạch Truyền thông, kế hoạch sản xuất nội dung và quan hệ báo chí
Xây dựng kế hoạch sản xuất nội dung, quan hệ báo chí và tổ chức sự kiện
Xây dựng kế hoạch digital marketing, triển khai và theo dõi quảng cáo trên các kênh online: google, facebook, youtube, ...
Phát triển các kênh marketing online và các kênh quảng cáo mới trên nền tảng số
Xây dựng kế hoạch Truyền thông theo định kỳ theo tháng, theo quý, theo năm
Quản trị tài khoản marketing online và website của công ty
Triển khai các chiến dịch xây dựng thương hiệu thông qua các công cụ digital marketing bao gồm cả thử nghiệm và đánh giá kết quả
Thực hiện các báo cáo công việc theo kế hoạch
Các báo cáo khác theo yêu cầu của cấp trên

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm làm việc tại vị trí Truyền thông
Kỹ năng làm việc đội nhóm tốt, tinh thần trách nhiệm cao
Khả năng chịu áp lực công việc tốt, nhiệt tình sáng tạo và tư duy thẩm mỹ cao.
Tốt nghiệp ĐH trở lên chuyên nghành Báo chí, Marketing, PR, truyền thông, ..

Tại Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Lương tháng thứ 13, thưởng các dịp lễ Tết, thưởng định kỳ
Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp có nhiều cơ hội thăng tiến.
Được đóng BHXH, BHYT, BHTN
Tham gia các hoạt động liên hoan, sự kiện, teambuilding công ty tổ chức, du lịch hàng năm theo quy định
Nghỉ phép, lễ tết theo quy định của Nhà nước
Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của Công ty.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, cởi mở. Các thành viên trong công ty gần gũi, gắn bó, quan tâm, giúp đỡ nhau cùng phát triển;
Được tham gia các hoạt động teambuilding, du lịch hàng năm;
Công ty luôn động viên và tạo điều kiện tốt nhất cho toàn thể nhân viên;
Công ty tổ chức các buổi sinh nhật cho nhân viên hàng tháng, tổ chức thưởng và kỉ niệm những ngày lễ tết trong năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Nam

Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Nam

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: L4-05 tầng 4 N02-TNL Plaza Goldseason, số 47 Nguyễn Tuân, phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

