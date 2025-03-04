Tuyển Dịch vụ quảng cáo Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Nguyễn Tuân,Hà Nội

Dịch vụ quảng cáo

Viết, biên tập các nội dung tin bài đăng tải trên các kênh truyền thông theo kế hoạch, chiến dịch truyền thông

Phục vụ công tác truyền thông hoặc sự kiện (trả lời báo chí, kịch bản MC, bài phát biểu, ...)

Triển khai kế hoạch Truyền thông, kế hoạch sản xuất nội dung và quan hệ báo chí

Xây dựng kế hoạch sản xuất nội dung, quan hệ báo chí và tổ chức sự kiện

Xây dựng kế hoạch digital marketing, triển khai và theo dõi quảng cáo trên các kênh online: google, facebook, youtube, ...

Phát triển các kênh marketing online và các kênh quảng cáo mới trên nền tảng số

Xây dựng kế hoạch Truyền thông theo định kỳ theo tháng, theo quý, theo năm

Quản trị tài khoản marketing online và website của công ty

Triển khai các chiến dịch xây dựng thương hiệu thông qua các công cụ digital marketing bao gồm cả thử nghiệm và đánh giá kết quả

Thực hiện các báo cáo công việc theo kế hoạch

Các báo cáo khác theo yêu cầu của cấp trên

Yêu Cầu Công Việc

Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm làm việc tại vị trí Truyền thông

Kỹ năng làm việc đội nhóm tốt, tinh thần trách nhiệm cao

Khả năng chịu áp lực công việc tốt, nhiệt tình sáng tạo và tư duy thẩm mỹ cao.

Tốt nghiệp ĐH trở lên chuyên nghành Báo chí, Marketing, PR, truyền thông, ..

Tại Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Lương tháng thứ 13, thưởng các dịp lễ Tết, thưởng định kỳ

Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp có nhiều cơ hội thăng tiến.

Được đóng BHXH, BHYT, BHTN

Tham gia các hoạt động liên hoan, sự kiện, teambuilding công ty tổ chức, du lịch hàng năm theo quy định

Nghỉ phép, lễ tết theo quy định của Nhà nước

Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của Công ty.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, cởi mở. Các thành viên trong công ty gần gũi, gắn bó, quan tâm, giúp đỡ nhau cùng phát triển;

Được tham gia các hoạt động teambuilding, du lịch hàng năm;

Công ty luôn động viên và tạo điều kiện tốt nhất cho toàn thể nhân viên;

Công ty tổ chức các buổi sinh nhật cho nhân viên hàng tháng, tổ chức thưởng và kỉ niệm những ngày lễ tết trong năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Nam

