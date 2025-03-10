Tuyển Dịch vụ quảng cáo Step Up Education.,Jsc làm việc tại Hà Nội thu nhập 17 - 25 Triệu

Step Up Education.,Jsc
Ngày đăng tuyển: 10/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/04/2025
Step Up Education.,Jsc

Dịch vụ quảng cáo

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Dịch vụ quảng cáo Tại Step Up Education.,Jsc

Mức lương
17 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Step Up Education, D09 A10 KĐT Nam Trung Yên,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Dịch vụ quảng cáo Với Mức Lương 17 - 25 Triệu

Chúng mình đang tìm kiếm 1 tay viết cứng, cân được các kịch bản từ performance quảng cáo tới nội dung chia sẻ kiến thức hữu ích trên kênh inbound. Hãy về đội chúng mình nếu bạn tự tin với khả năng viết lách của mình!
Với vai trò Script Writer, bạn sẽ trực tiếp thực thi làm ra video script, kết hợp với đội ngũ sản xuất nội dung, để tạo ra các video tối đa hóa giá trị và sự hấp dẫn đối với khán giả và doanh nghiệp.
Phần khó riêng của content marketing tại Step Up là ám ảnh và nói nhiều về những thứ liên quan đến cơ chế học hành, khoa học não bộ,,.. Sẽ phù hợp với bạn có khả năng hiểu và diễn giải những thứ phức tạp này 1 cách dễ hiểu, nôm na, hài hước.
Vai trò chính của bạn:
-Lập kế hoạch và định hướng content (inbound MKT) hàng tháng/quý cùng team và bộ phận liên quan.
-Nghiên cứu và phát triển ý tưởng. Outcome: Insight, inner dialogue người xem mục tiêu. Tóm tắt ý tưởng / Outline sơ bộ của kịch bản
-Viết, chỉnh sửa kịch bản. Outcome: Script video hoàn chỉnh
-Làm việc với media team và đội ngũ sản xuất. Outcome: Đảm bảo tính nhất quán và chất lượng của sản phẩm
-Phân tích dữ liệu. Oucome: Đánh giá các thử nghiệm và liên tục tối ưu hóa
-Hợp tác với các stakeholder liên quan (BOD, MKT Manager, Content MKT team). Oucome: Định hướng kênh, hiệu quả các sản phẩm video
Chỉ số theo dõi chính: Doanh thu/chi phí từ nội dung, lượng follower, view, reach.
Ví dụ một số chủ đề video: How to Remember Vocabulary, Improve your English with the "Magic of 3", The Secret to Remembering Vocabulary, 3 tips for sounding like a native speaker, Tại sao các phương pháp học khác đều không dùng được, Cách rèn luyện văn phong bản xứ, Các thói quen xấu và thói quen sai khi học từ vựng,...

Với Mức Lương 17 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Để làm tốt được vai trò trên, bạn cần có:
Kinh nghiệm: Ít nhất 3 năm kinh nghiệm full time trong lĩnh vực sản xuất nội dung, viết lách, copywriting hoặc các công việc liên quan.
Chúng mình đặc biệt quan tâm nếu bạn:

Tại Step Up Education.,Jsc Thì Được Hưởng Những Gì

Lương và thưởng:
Cơ hội phát triển:
Về đội ngũ Step Up: CEO đã từng làm kênh stepupenglish và có các video triệu view. Senior content phát triển kênh htxtienbo (gần 100k follower chỉ trong vòng 3 tháng với tỷ lệ chuyển đổi like sang follow cao nhất 5-1 so với benchmark thị trường 20-1) - MKT Manager là diễn viên chính. Media Leader có kinh nghiệm phát triển kênh cá nhân hơn 30K followers.
Quyền lợi khác:
Quy trình Tuyển dụng Senior Tiktok Scriptwriter Step Up:
Vòng 1: Xét duyệt CV/Portfolio (1-3 ngày làm việc)
Vòng 2: Screen phone từ HR 10-15 phút (Trao đổi cơ bản công việc và độ phù hợp hẹn phỏng vấn, setup phỏng vấn - 1 ngày)
Vòng 3: Phỏng vấn trực tiếp với bộ phận chuyên môn (BOD, Marketing Manager)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Step Up Education.,Jsc

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Trụ sở chính: D09, lô A10, KĐT Nam Trung Yên, Cầu Giấy, Hà Nội

