Tuyển Dịch vụ quảng cáo CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ECO VIETNAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Dịch vụ quảng cáo Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ECO VIETNAM
- Hồ Chí Minh:
- 51/40C Trần Thị Trọng, Phường 15,Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Dịch vụ quảng cáo Với Mức Lương 7 - 10 Triệu
-Livestream giới thiệu và bán các sản phẩm thuộc ngành hàng dầu gội, sửa rửa mặt, bảo hộ lao động(mặt nạ phòng độc, găng tay, kính, vv) trên các nền tảng Facebook/Tiktok/Shoppe
-Tham gia chụp ảnh mẫu sản phẩm, quay video phục vụ livestream và yêu cầu cụ thể từ quản lý
-Chuẩn bị, sáng tạo và luyện tập các nội dung livestream nhằm đảm bảo quá trình diễn ra thuận lợi, trơn tru và mượt mà.
-Thực hiện livestream tại công ty- full time hoặc partime theo ca, tối thiểu 2 ca , Sáng-chiều, mỗi ca 2tiếng, từ thứ 2-thứ 6
Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Giọng nói rõ ràng, dễ nghe, ngoại hình sáng, hoạt ngôn
- Nhanh nhẹn, nhiệt tình và am hiểu về các xu hướng bắt trend bán hàng livestream, xử lý tình huống tốt để xử lý các vấn đề phát sinh khi livestream.
- Biết quay, chụp, edit video cơ bản
Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ECO VIETNAM Thì Được Hưởng Những Gì
- Được làm việc trong môi trường trẻ, năng động, có cơ hội thăng tiến trong công việc
- Được xét tăng lương hàng năm.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ECO VIETNAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
