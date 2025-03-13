Tuyển Dịch vụ quảng cáo Công Ty TNHH Healthy Care Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu

Tuyển Dịch vụ quảng cáo Công Ty TNHH Healthy Care Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu

Công Ty TNHH Healthy Care Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 13/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 14/04/2025
Công Ty TNHH Healthy Care Việt Nam

Dịch vụ quảng cáo

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Dịch vụ quảng cáo Tại Công Ty TNHH Healthy Care Việt Nam

Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 72/9 Trần Quốc Tuấn, Phường 1, Quận Gò Vấp, HCM, Quận Gò Vấp

Mô Tả Công Việc Dịch vụ quảng cáo Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

- Chịu trách nhiệm quản lý Kênh TikTok của thương hiệu; xây dựng và quản lý gian hàng Tik Tok Shop của thương hiệu.
- Chịu trách nhiệm về Media plan của Kênh; hướng phát triển của Tik Tok Shop; kết hợp hướng phát triển các sàn Thương mại điện tử của công ty với gian hàng Tik Tok Shop.
- Xử lý các vấn đề của gian hàng, là cầu nối trao đổi với đối tác Tiktok của công ty.
- Xây dựng và vận hành các Tiktikshop mới theo yêu cầu của công ty.
- Cập nhập thông tin chính sách từ kênh bán hàng Tiktok, ngành hàng; báo cáo tình hình thị trường và kết quả kinh doanh cho quản lý và BGĐ.
- Thực hiện các kế hoạch kinh doanh khác trên Tiktok theo chiến lược phát triển của công ty.
- Các công việc khác theo sự phân công, chỉ đạo từ cấp trên.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ: Tốt nghiệp Thương mại điện tử, Quản trị kinh doanh, Marketing hoặc những ngành nghề liên quan.
- Kinh nghiệm: Có kinh nghiệm trong lĩnh vực thương mại điện tử tối thiểu 1 năm.
- Kiến thức và kỹ năng:
+ Am hiểu sâu về Tiktok và nắm vững kiến thức hoặc đã từng trực tiếp vận hành TikTok Shop.
+ Có kiến thức hoặc kinh nghiệm bán lẻ và bán hàng online.
+ Thành thạo tin học văn phòng

Tại Công Ty TNHH Healthy Care Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 8tr - 15tr(Thỏa thuận theo năng lực)
Cơ hội làm việc với thương hiệu hàng đầu trong ngành chăm sóc sức khỏe.
Mô hình làm việc linh hoạt
Được học hỏi thực tế về sáng tạo nội dung và marketing số.
Hướng dẫn, đào tạo từ đội ngũ chuyên gia có kinh nghiệm.
Cơ hội trở thành nhân viên chính thức nếu thể hiện tốt.
Địa chỉ lam việc: 72/9 Trần Quốc Tuấn, Phường 1, Quận Gò Vấp, HCM
Thời gian làm việc: 9:00 - 18: 00 (Thứ 2- Thứ 6)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Healthy Care Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Healthy Care Việt Nam

Công Ty TNHH Healthy Care Việt Nam

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: L17-11, Tầng 17, Tòa nhà Vincom Center, 72 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

