Tuyển Dịch vụ quảng cáo Công ty TNHH Dịch Vụ Sửa Chữa Điện Thoại Vui làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Dịch vụ quảng cáo Tại Công ty TNHH Dịch Vụ Sửa Chữa Điện Thoại Vui
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Dịch vụ quảng cáo Với Mức Lương Thỏa thuận
Tham gia phát sóng trực tiếp (livestream) trên kênh TikTokShop tại studio của CellphoneS
Thể hiện sự tự tin, khả năng giao tiếp tốt và tương tác hiệu quả với khán giả trên nền tảng TikTok
Tham gia đúng giờ các buổi livestream theo lịch trình có sẵn, đảm bảo nội dung luôn thu hút và hấp dẫn
Thường xuyên cập nhật các xu hướng mới, sáng tạo nội dung hấp dẫn để giữ chân và thu hút người xem
Phối hợp chặt chẽ với đội ngũ sản xuất và kỹ thuật để mang lại các buổi livestream chất lượng cao
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ngoại hình sáng(đính kèm hình ảnh ngoại hình và video livestream trước đó của bản thân).
Giọng nói chuẩn, lưu loát, dễ nghe, không ngọng
Thời gian: sẵn sàng theo lịch phân công, ưu tiên ứng viên không bị hạn chế lịch cá nhân
Kỹ năng giao tiếp tốt, hoạt ngôn, tự tin trước ống kính
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm livestream, hiểu biết chuyên sâu về các chỉ số livestream
Có hiểu biết về công nghệ là một lợi thế
Có khả năng tương tác với khán giả và xây dựng mối quan hệ tốt với người xem.
Giọng nói chuẩn, lưu loát, dễ nghe, không ngọng
Thời gian: sẵn sàng theo lịch phân công, ưu tiên ứng viên không bị hạn chế lịch cá nhân
Kỹ năng giao tiếp tốt, hoạt ngôn, tự tin trước ống kính
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm livestream, hiểu biết chuyên sâu về các chỉ số livestream
Có hiểu biết về công nghệ là một lợi thế
Có khả năng tương tác với khán giả và xây dựng mối quan hệ tốt với người xem.
Tại Công ty TNHH Dịch Vụ Sửa Chữa Điện Thoại Vui Thì Được Hưởng Những Gì
Số lượng livestream hàng tháng duy trì ổn định
Hoa hồng sau mỗi buổi live
Được đào tạo chuyên sâu về kỹ năng bán hàng và livestream
Hoa hồng sau mỗi buổi live
Được đào tạo chuyên sâu về kỹ năng bán hàng và livestream
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Dịch Vụ Sửa Chữa Điện Thoại Vui
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI