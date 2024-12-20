Tuyển Dịch vụ quảng cáo Công ty TNHH Dịch Vụ Sửa Chữa Điện Thoại Vui làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Hồ Chí Minh

Dịch vụ quảng cáo

Tham gia phát sóng trực tiếp (livestream) trên kênh TikTokShop tại studio của CellphoneS

Thể hiện sự tự tin, khả năng giao tiếp tốt và tương tác hiệu quả với khán giả trên nền tảng TikTok

Tham gia đúng giờ các buổi livestream theo lịch trình có sẵn, đảm bảo nội dung luôn thu hút và hấp dẫn

Thường xuyên cập nhật các xu hướng mới, sáng tạo nội dung hấp dẫn để giữ chân và thu hút người xem

Phối hợp chặt chẽ với đội ngũ sản xuất và kỹ thuật để mang lại các buổi livestream chất lượng cao

Yêu Cầu Công Việc

Ngoại hình sáng(đính kèm hình ảnh ngoại hình và video livestream trước đó của bản thân).

Giọng nói chuẩn, lưu loát, dễ nghe, không ngọng

Thời gian: sẵn sàng theo lịch phân công, ưu tiên ứng viên không bị hạn chế lịch cá nhân

Kỹ năng giao tiếp tốt, hoạt ngôn, tự tin trước ống kính

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm livestream, hiểu biết chuyên sâu về các chỉ số livestream

Có hiểu biết về công nghệ là một lợi thế

Có khả năng tương tác với khán giả và xây dựng mối quan hệ tốt với người xem.

Được Hưởng Những Gì

Số lượng livestream hàng tháng duy trì ổn định

Hoa hồng sau mỗi buổi live

Được đào tạo chuyên sâu về kỹ năng bán hàng và livestream

Cách Thức Ứng Tuyển

