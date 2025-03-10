Tuyển Dịch vụ quảng cáo Công ty Cổ phần Vietnam Fishing làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Dịch vụ quảng cáo Công ty Cổ phần Vietnam Fishing làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận

Công ty Cổ phần Vietnam Fishing
Ngày đăng tuyển: 10/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/04/2025
Công ty Cổ phần Vietnam Fishing

Dịch vụ quảng cáo

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Đà Nẵng:

- 04 Ngô Chân Lưu,Đà Nẵng

Livestream bán hàng trên các nền tảng mạng xã hội (Facebook) hay các sàn thương mại điện tử (Tiktok, Shopee, ...)
Tương tác với Khách hàng về việc hướng dẫn, giải đáp, tư vấn về tính năng / cách sử dụng sản phẩm, giá bán / chương trình khuyến mãi, hướng dẫn cách đặt hàng / sưu tầm Voucher cho Khách hàng hưởng được lợi ích khi mua online.
Xây dựng kế hoạch sáng tạo nội dung theo tuần/tháng: Sáng tạo nội dung cho danh sách sản phẩm live, Sáng tạo nội dung clip trên nền tảng.
Phối hợp phòng Marketing lập kế hoạch quay video review về sản phẩm để đăng bài lên các nền tảng mạng xã hội để sản phẩm được tiếp cận với nhiều Khách hàng hơn.
Cập nhật, phân tích, đánh giá và đề ra các giải pháp sau mỗi phiên live.
Phân tích ưu / nhược điểm và tìm giải pháp tốt hơn cho các buổi live tiếp theo.
Cập nhật, tìm hiểu xu hướng Livestream để tạo sự mới mẻ cho người xem.
Phân tích thị trường và đối thủ cạnh tranh.
Thời gian Livestream linh động theo sự sắp xếp của Công ty.
Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của Quản lý trực tiếp.

Có kinh nghiệm Livestream, tự tin giao tiếp trước ống kính máy quay.
Ngoại hình dễ nhìn, thân thiện với người xem.
Giọng nói rõ ràng, mạch lạc, có âm giọng dễ nghe vàdẫn dắt người xem.
Tư duy sáng tạo, linh hoạt, nhanh nhẹn
Sử dụng thành thạo Vi tính văn phòng vàcác công cụ dụng cụ phục vụ cho công việc Livestream.

Môi trường làm việc thoải mái, năng động, sáng tạo
Lương CB + Doanh Thu cao
Chế độ BHXH và thưởng, nghỉ mát đầy đủ theo quy định Nhà Nước
Được đào tạo chuyên sâu về nghành nghề

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Vietnam Fishing

Công ty Cổ phần Vietnam Fishing

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 04 Ngô Chân Lưu, Hòa Minh, Liên Chiểu, Đà Nẵng

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

