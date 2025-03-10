Tuyển Dịch vụ quảng cáo Công ty Cổ phần Vietnam Fishing làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: - 04 Ngô Chân Lưu,Đà Nẵng

Mô Tả Công Việc Dịch vụ quảng cáo Với Mức Lương Thỏa thuận

Livestream bán hàng trên các nền tảng mạng xã hội (Facebook) hay các sàn thương mại điện tử (Tiktok, Shopee, ...)

Tương tác với Khách hàng về việc hướng dẫn, giải đáp, tư vấn về tính năng / cách sử dụng sản phẩm, giá bán / chương trình khuyến mãi, hướng dẫn cách đặt hàng / sưu tầm Voucher cho Khách hàng hưởng được lợi ích khi mua online.

Xây dựng kế hoạch sáng tạo nội dung theo tuần/tháng: Sáng tạo nội dung cho danh sách sản phẩm live, Sáng tạo nội dung clip trên nền tảng.

Phối hợp phòng Marketing lập kế hoạch quay video review về sản phẩm để đăng bài lên các nền tảng mạng xã hội để sản phẩm được tiếp cận với nhiều Khách hàng hơn.

Cập nhật, phân tích, đánh giá và đề ra các giải pháp sau mỗi phiên live.

Phân tích ưu / nhược điểm và tìm giải pháp tốt hơn cho các buổi live tiếp theo.

Cập nhật, tìm hiểu xu hướng Livestream để tạo sự mới mẻ cho người xem.

Phân tích thị trường và đối thủ cạnh tranh.

Thời gian Livestream linh động theo sự sắp xếp của Công ty.

Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của Quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm Livestream, tự tin giao tiếp trước ống kính máy quay.

Ngoại hình dễ nhìn, thân thiện với người xem.

Giọng nói rõ ràng, mạch lạc, có âm giọng dễ nghe vàdẫn dắt người xem.

Tư duy sáng tạo, linh hoạt, nhanh nhẹn

Sử dụng thành thạo Vi tính văn phòng vàcác công cụ dụng cụ phục vụ cho công việc Livestream.

Tại Công ty Cổ phần Vietnam Fishing Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc thoải mái, năng động, sáng tạo

Lương CB + Doanh Thu cao

Chế độ BHXH và thưởng, nghỉ mát đầy đủ theo quy định Nhà Nước

Được đào tạo chuyên sâu về nghành nghề

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Vietnam Fishing

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin