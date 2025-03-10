Tuyển Dịch vụ quảng cáo CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SNV GROUP làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: - Số 10 Nguyễn Phong Sắc, Phường Khuê Trung, Quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng, Quận Cẩm Lệ

Mô Tả Công Việc Dịch vụ quảng cáo Với Mức Lương Thỏa thuận

Thiết kế hình ảnh, banner cho các kênh social, website của công ty.

Thiết kế ấn phẩm logo, standee, brochure, namecard, hashtag, backdrop, thiệp… cho các hoạt động nội bộ công ty.

Tạo và chỉnh sửa video cho kênh Youtube, Facebook, Tiktok & Website của công ty.

Kết hợp với với bộ phận Marketing để phát triển ý tưởng, sáng tạo các nội dung video mới theo trend và định hướng, yêu cầu của công ty.

Đảm bảo chất lượng và tuân thủ bản quyền trong sản phẩm hoàn thiện, đồng thời duy trì nhận diện thương hiệu của công ty.

Quản lý kho hình ảnh, video sản phẩm của công ty.

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của trưởng bộ phận và ban giám đốc.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cao đẳng, đại học các chuyên ngành liên quan Đồ họa, Kiến trúc, Mỹ thuật.

Kinh nghiệm tối thiểu 01 năm ở vị trí tương đương.

Thành thạo các công cụ thiết kế Adobe Illustrator, Photoshop, Canva.

Thành thạo các công cụ edit video như Adobe Premiere, CapCut hoặc các công cụ khác, có kĩ năng làm effect, retouch.

Khả năng mỹ thuật tốt, tính năng động, sáng tạo, giàu ý tưởng, có tư duy sáng tạo, logic và luôn chủ động trong công việc.

Có kinh nghiệm và kiến thức liên quan đến việc lên ý tưởng, concept, chụp ảnh, quay dựng sản phẩm là lợi thế.

Cẩn thận, kỹ tính, có trách nhiệm với công việc, tôn trọng deadline.

Siêng năng, ham học hỏi, và chịu đổi mới, hoạt bát.

Có kỹ năng làm việc nhóm, năng động & sáng tạo.

Tại CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SNV GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thưởng thỏa thuận hấp dẫn.

Được hưởng các chế độ BHXH và các chế độ khác theo quy định của pháp luật.

Tham gia các hoạt động đào tạo nội bộ, phát triển kỹ năng của công ty.

Tham gia các sự kiện hàng tuần, hàng tháng, hàng quý, Team Building hàng năm của công ty.

Văn phòng làm việc mới, khang trang, hiện đại.

Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động, thân thiện, tôn trọng và lắng nghe ý kiến lẫn nhau.

Trong giai đoạn thử việc được nhận 90% lương.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SNV GROUP

