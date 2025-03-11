Tuyển Dịch vụ quảng cáo Công Ty Cổ Phần Videco làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Dịch vụ quảng cáo Tại Công Ty Cổ Phần Videco
- Hà Nội:
- số 118, ngõ 203, đường Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy,Hà Nội, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Dịch vụ quảng cáo Với Mức Lương Thỏa thuận
Thiết kế, chụp ảnh, chỉnh sửa hình ảnh cho các sản phẩm, dịch vụ của công ty
Quay, dựng video quảng cáo, clip viral, video giới thiệu sản phẩm, mô tả sản phẩm của công ty.
Dựng các video trên các nền tảng khác nhau: Tiktok, Facebook (cắt ghép hình ảnh theo kịch bản, cân bằng tiếng, làm hiệu ứng hình ảnh, âm thanh, chữ, nhạc nền, ...)
Hỗ trợ setup và quay video trong các buổi quay.
Chịu trách nhiệm xử lý, biên tập và dựng video theo chiến lược Marketing
Theo dõi hiệu quả video đã đăng tải, đánh giá & cải thiện nội dung để đạt được mục tiêu
Hoàn thành các công việc phù hợp với chuyên môn khác theo sự phân công của quản lý trực tiếp
Báo cáo công việc theo định kỳ bảo đảm hoàn thành công việc theo đúng tiến độ được yêu cầu.
Các công việc khác theo phân công của quản lý trực tiếp
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có ít nhất từ 1 năm kinh nghiệm trở lên ở vị trí social media hoặc các vị trí liên quan,, ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm trong mảng kinh doanh phần mềm và Marketing online
Ưu tiên ứng viên có khả năng xây dựng Landing Page
Nhạy bén, nắm bắt xu thế nhanh, có khả năng tìm kiếm thông tin, phát triển ý tưởng, concept sáng tạo
Sử dụng thành thạo các phần mềm edit ảnh, video như: Photoshop, Illustrator, Adobe premiere, Capcut, Canva,...
Con mắt nghệ thuật tinh tế, nhạy cảm về bố cục, màu sắc
Có khả năng kiểm soát lỗi chính tả tốt.
Cẩn thận, tỉ mỉ chi tiết, chủ động trong công việc, có trách nhiệm cao với sản phẩm do bản thân phụ trách,
Năng động, cầu tiến, sẵn sàng học hỏi và hoàn thiện kỹ năng.
UV gửi link sản phẩm đã làm kèm CV
Tại Công Ty Cổ Phần Videco Thì Được Hưởng Những Gì
Thưởng vào các ngày lễ tết trong năm và Thưởng lương tháng thứ 13
Nghỉ lễ theo quy định nhà nước (10/03, 30/04, 01/05, 02/09, Tết Tây)
Được đóng BHXH, BHYT, BHTN.....
Free Up là một công ty trẻ và bạn sẽ có rất nhiều khả năng phát triển trong lĩnh vực kinh doanh online và marketing
Được học tập miễn phí 100% các khóa học chuyên sâu về Marketing và Phát triển bản thân.
Được trao quyền và tạo điều kiện tối đa để sáng tạo, và chủ động trong công việc.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Videco
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
