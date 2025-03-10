Tuyển Dịch vụ quảng cáo CÔNG TY CỔ PHẦN SOCIAL ELITE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Số 1 Đường 3/2, Phường 11,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc

Chuẩn bị kế hoạch cho các phiên Livestream BAU, MEGA...

Phối hợp với các bộ phận liên quan để tổ chức các buổi livestream, lên kịch bản, kiểm tra deal list, chuẩn bị hàng hóa trước khi live.

Trợ live, support mẫu live trong quá trình Livestream.

Theo dõi và báo cáo hiệu suất livestream, phân tích dữ liệu để cải thiện chất lượng và lượng khách hàng.

Giám sát quá trình livestream: Theo dõi, điều chỉnh liên tục và khắc phục các vấn đề phát sinh trong quá trình livestream (như mất kết nối, giật lag, âm thanh không rõ)

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của quản lý.

Yêu Cầu Công Việc

Ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Bán hàng hoặc lĩnh vực Thương mại điện tử.

Kỹ năng mềm trong việc quản lý tiến độ, dự án, các bên liên quan.

Khả năng ưu tiên và tiếp cận công việc một cách logic.

Thành thạo sử dụng dữ liệu để đánh giá, ra quyết định và tìm giải pháp cho các vấn đề.

Mong muốn học hỏi và trau dồi kiến thức, kinh nghiệm về Thương mại điện tử và Livestream TikTok / Shopee.

Thành thạo các kỹ năng văn phòng (Google Suite, Word, Excel, PowerPoint).

Chủ động trong công việc và giao tiếp.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SOCIAL ELITE Thì Được Hưởng Những Gì

Làm việc trong môi trường làm việc rất năng động & cởi mở

Lương cạnh tranh và thưởng dự án

Review 2 lần/năm

Bảo hiểm Xã hội, Bảo hiểm Y tế theo quy định của pháp luật

Xây dựng đội nhóm, Chuyến đi công ty, Hoạt động gắn kết.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SOCIAL ELITE

