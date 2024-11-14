Tuyển Dịch vụ quảng cáo Công ty TNHH TIN HỌC NGÔI SAO LỚN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 28 - 30 Trần Triệu Luật, Phường 06,Hồ Chí Minh

Dịch vụ quảng cáo

- Xây dựng, quản trị và phát triển cộng đồng trên nền tảng mạng xã hội gồm: Facebook, Youtube, Tiktok, zalo... cho riêng Tin Học Ngôi Sao;

- Chịu trách nhiệm phát triển nội dung sáng tạo cho các kênh Social Media: Fanpage facebook, Youtube channel, Tiktok... của Tin Học Ngôi Sao;

- Quản lý cộng đồng, phê duyệt bài viết các thành viên, phê duyệt thành viên tham gia group;

- Lên ý tưởng bài viết, chia sẻ kinh nghiệm trên group, tương tác trao đổi kiến thức liên quan cùng các thành viên hội nhóm;

- Nắm bắt các xu hướng mới và phát triển các phương pháp xây dựng cộng đồng sáng tạo, hiệu quả trên các nền tảng social;

- Phối hợp với team Marketing để tạo ra các nội dung viral, hấp dẫn theo các dự án, chiến dịch marketing của Công ty;

- Đánh giá và theo dõi hiệu suất của các hoạt động xây dựng cộng đồng và đề xuất các cải tiến để phát triển thương hiệu;

Yêu Cầu Công Việc

- Từng phát triển cộng đồng fanpage/group facebook từ 50k member trở lên;

- Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm tại vị trí Content Marketing/ Social Media;

- Từng tổ chức các Event Online cho cộng đồng với số lượng nhiều người tham gia;

- Có khả năng sáng tạo nội dung hài hước, bắt trend là một ưu thế;

- Đam mê với việc xây dựng và phát triển cộng đồng trên mạng xã hội;

- Khả năng viết lách, tổng hợp thông tin;

- Sự sáng tạo, khả năng làm việc độc lập và quản lý thời gian tốt;

- Kỹ năng giao tiếp và xây dựng mối quan hệ tốt;

- Có thái độ cầu tiến, ham học hỏi, tư duy sáng tạo, bứt phá, trách nhiệm trong công việc.

Tại Công ty TNHH TIN HỌC NGÔI SAO LỚN Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn theo năng lực làm việc, gồm: Lương cứng + thưởng KPIs;

Được hưởng đầy đủ các chính sách BHXH, Phép năm, các phúc lợi, đãi ngộ theo đúng quy định của của Công t

Được cấp thiết bị dụng cụ khi làm việc;

Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp , sáng tạo, trẻ trung với những nhân tố 9x đầy năng lượng;

Cơ hội thăng tiến & khẳng định giá trị bản thân.ược đào tạo, tham gia các buổi training chuyên môn, workshop bổ sung, nâng cao năng lực làm việc & kiến thức chuyên môn;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH TIN HỌC NGÔI SAO LỚN

