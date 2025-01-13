Tuyển Dịch vụ quảng cáo Công Ty TNHH Dược Phẩm - Thiết Bị Y Tế Khải Nguyên làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công Ty TNHH Dược Phẩm - Thiết Bị Y Tế Khải Nguyên
Ngày đăng tuyển: 13/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 14/02/2025
Công Ty TNHH Dược Phẩm - Thiết Bị Y Tế Khải Nguyên

Dịch vụ quảng cáo

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Dịch vụ quảng cáo Với Mức Lương Thỏa thuận

• Livestream trực tiếp trên các nền tảng hiện có của công ty.
• Làm chủ phiên Livestream TikTok, Facebook, Shopee Live giới thiệu sản phẩm của công ty Khải Nguyên, tương tác với người xem và điều hướng mua hàng trên kênh Livestream.
• Tham gia xây dựng kịch bản cho các phiên Livestream, tối ưu kịch bản sau mỗi phiên để gia tăng hiệu quả
• Tiếp nhận thông tin sản phẩm, thương hiệu nhằm đảm bảo tính chính xác và đưa ra kịch bản/câu chuyện, Mini Game Livestream hiệu quả.
• Nghiên cứu, cập nhật các xu hướng và phong cách Livestream mới.
• Phối hợp với các bộ phận liên quan báo cáo, đánh giá các chiến dịch Livestream và cùng đưa ra giải pháp.
• Đảm bảo chỉ tiêu doanh thu đề ra, chốt đơn doanh thu và đưa ra các chiến lược tăng doanh thu.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Có hiểu biết về TPCN, Thuốc là 1 lợi thế.
• Nhạy bén với các xu hướng trên mạng xã hội, đặc biệt là TikTok.
• Tự tin, hoạt ngôn trước ống kính, không nói ngọng, ứng biến linh hoạt theo tình huống.
• Tinh thần học hỏi không giới hạn, sẵn sàng làm cái mới.
• Coi Livestream là một công việc nghiêm túc không phải là một công việc lúc nhàn rỗi hay công việc phụ.
• Tổng số buổi live stream: 20-30 ca/1 tháng
• Mỗi ca live diễn ra trong 2h-3h, trong thời gian 8h-22h,
• Thời gian làm việc: Part-time hoặc Full-Time
• Vui vẻ, tạo thiện cảm với người xem;

Tại Công Ty TNHH Dược Phẩm - Thiết Bị Y Tế Khải Nguyên Thì Được Hưởng Những Gì

• Thu nhập: 8.000.000 -10.000.000 + Phụ cấp + Thưởng
• Được hỗ trợ đầy đủ công cụ chuyên nghiệp từ công ty
• Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, hòa đồng dựa trên cơ sở hợp tác, chia sẻ cùng nhau phát triển.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Dược Phẩm - Thiết Bị Y Tế Khải Nguyên

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Dược Phẩm - Thiết Bị Y Tế Khải Nguyên

Công Ty TNHH Dược Phẩm - Thiết Bị Y Tế Khải Nguyên

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Phòng 2.05 - 2.06 , Tòa nhà KASATI, số 270A Lý Thường Kiệt , Phường 14, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

