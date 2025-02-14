Tuyển Dịch vụ quảng cáo VPT Fitness - Yoga làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Mô Tả Công Việc

• Triển khai Quay dựng giới thiệu sản phẩm và các sự kiện của công ty.

• Tiến hành giám sát, đánh giá các hạng mục Video tổng quan của các nền tảng đã xây dựng của công ty theo định kỳ để đề xuất cải tiến, cập nhật kịp thời theo xu hướng.

- Rà soát lại các Video được đăng tải trên các nền tảng có sẵn của công ty định kỳ.

- Đánh giá lại các phần Video, thiết kế cũ thường xuyên để có kế hoạch sửa đổi và phát triển trong các chiến dịch tiếp theo,

- Đề xuất sửa đổi lại Video, thiết kế cũ nếu có cập nhật mới từ công ty về các chương trình, chính sách và kiến thức sản phẩm,...

• Tham gia cùng Phòng Marketing xây dựng các kế hoạch cho các chiến dịch truyền thông của công ty.

- Lên kế hoạch chi tiết, kịch bản timeline thực hiện, chủ đề và nội dung chi tiết cho từng giai đoạn.

- Phối hợp cùng các bộ phận khác trong phòng Marketing như Content, Digital, Ads, Design để hỗ trợ lên kế hoạch thiết kế nội dung bằng Video cho các nền tảng khác của công ty.

• Nhận yêu cầu công việc trực tiếp từ Trưởng phòng Marketing.

• Xây dựng và quản lý kênh truyền thông của công ty trên các nền tảng như Youtube, Tiktok, Intagram, Facebook và các trang mạng xã hội khác

• Đảm báo các video được sản xuất đạt chất lượng cao, phù hợp với định hướng và thương hiểu của công ty

Yêu Cầu Công Việc

• Tốt nghiệp chuyên ngành Thiết kế - Đồ hoạ, Quay dựng...

• Tối thiểu 1 năm có kinh nghiệm trong việc quay dựng video hoặc xây dựng kênh truyền thông. (Nhân viên mới chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo)

• Có năng lực chuyên môn:

- Kỹ năng sử dụng phần mềm dựng video: Capcut, Adobe Premier và các các công cụ khác liên quan..

- Có khả năng sản tạo, tư duy thẩm mỹ, bố cục, phối màu, làm phim.

- Có khả năng xử lý, nắm bắt công việc nhanh.

- Kỹ năng đối mặt với áp lực, khả năng lập kế hoạch.

- Có khả năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm.

• Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng, internet.

• Ứng viên nhanh nhẹn, hoạt bát, hoà đồng, nắm bắt các xu hướng video mới.

• Yêu thích thời trang, và có chơi thể thao là một điểm cộng.

• Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong ngành thời trang hoặc thể thao.

Tại VPT Fitness - Yoga Thì Được Hưởng Những Gì

• Lương theo thỏa thuận, được thưởng theo hiệu quả công việc mỗi quý.

• Thử việc 02 tháng, nhân viên được tham gia các chế độ BHXH-BHYT đầy đủ.

• Có lộ trình đào tạo về kiến thức sản phẩm, kiến thức sức khoẻ.

• Có cơ hội phát triển nghề nghiệp và thăng tiến trong công ty.

• Được hưởng hưởng đầy đủ phúc lợi về lễ tết theo quy định Pháp luật Việt Nam.

• Tham gia team building, du lịch công ty hằng năm & các quyền lợi khác trong Bộ phận.

• Môi trường làm việc trẻ, thoải mái năng động.

• Thời gian làm việc: 8h00 – 17h30 từ thứ 2 đến thứ 7.

