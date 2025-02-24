Tuyển Dịch vụ quảng cáo Công Ty TNHH Công Nghệ King Road làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 103 Ao Đôi, Bình Trị Đông A, Bình Tân, Hồ Chí Minh, Quận Bình Tân

Mô Tả Công Việc Dịch vụ quảng cáo Với Mức Lương Thỏa thuận

Tổ chức và thực hiện các buổi livestream sản phẩm, dịch vụ nhằm tăng cường tương tác với khách hàng và thúc đẩy doanh số bán hàng.

Phối hợp với các bộ phận liên quan để chuẩn bị nội dung, hình ảnh và video cho các buổi livestream, đảm bảo chất lượng và tính hấp dẫn.

Theo dõi và phân tích dữ liệu từ các buổi livestream để đánh giá hiệu quả và cải thiện chiến lược truyền thông.

Tương tác trực tiếp với người xem trong suốt buổi livestream, trả lời câu hỏi và giải đáp thắc mắc để tạo sự kết nối và tăng cường lòng tin của khách hàng.

Cập nhật và quản lý các kênh truyền thông xã hội liên quan đến livestream, bao gồm việc tạo nội dung và lên lịch đăng bài để thu hút lượng người xem tối đa.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kỹ năng giao tiếp tốt, có khả năng tương tác và thu hút khán giả trong thời gian thực.

Sử dụng thành thạo các công cụ livestream và phần mềm chỉnh sửa video như OBS, Streamlabs hoặc tương tự.

Có kiến thức về các nền tảng mạng xã hội và xu hướng nội dung trực tuyến hiện nay.

Khả năng làm việc độc lập và dưới áp lực, sắp xếp thời gian hiệu quả để đảm bảo lịch livestream.

Đáp ứng được thời gian live mỗi tháng, có thể đi theo ca quản lí sắp xếp.

Tại Công Ty TNHH Công Nghệ King Road Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, thưởng hiệu suất hàng tháng dựa trên kết quả công việc.

Được tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

Các khoản phụ cấp khác liên quan đến công việc.

Chế độ nghỉ phép hàng năm theo quy định, cùng với các ngày nghỉ lễ theo luật lao động.

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, với nhiều hoạt động team building và sự kiện nội bộ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Công Nghệ King Road

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin