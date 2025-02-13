Tuyển Digital Marketing Công Ty TNHH Csgroup làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Tuyển Digital Marketing Công Ty TNHH Csgroup làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Công Ty TNHH Csgroup
Ngày đăng tuyển: 13/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 16/03/2025
Công Ty TNHH Csgroup

Digital Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại Công Ty TNHH Csgroup

Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- 145 Trương Định, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Xây dựng chiến lược, sáng tạo nội dung để phát triển hệ thống Social (Facebook, Instagram, Youtube, Linkedin, tiktok..).
Lên kế hoạch, sản xuất, biên tập, xuất bản và chia sẻ các nội dung video tương tác hàng ngày trên hệ thống mạng xã hội của công ty.
Theo dõi, nghiên cứu và phân tích hoạt động của các đối thủ cạnh tranh trên các kênh Social.
Thu thập, phân tích số liệu và insights của người dùng trên các mạng xã hội để có tối ưu hợp lý.
Báo cáo, phân tích hiệu quả công việc theo tuần/ tháng để đánh giá hiệu quả và có đề xuất phù hợp cho hệ thống Social.
Phối hợp với các phòng ban khác để thực hiện công việc theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm và kiến thức trong việc quản lý các kênh Social Media.
Có hiểu biết căn bản về Marketing, công cụ Marketing.
Biết tạo video short
Thành thạo sử dụng AI , canva, capcut. Hỗ trợ công việc marketing liên quan tới mảng Design các nội dung lên các kênh truyền thông
Có khả năng viết nội dung và giao tiếp tốt.
Năng động, sáng tạo, nhiệt tình.
Có khả năng sử dụng phần mềm thiết kế hoạch edit video là một lợi thế.

Tại Công Ty TNHH Csgroup Thì Được Hưởng Những Gì

Mức Lương: lương cứng + thưởng KPI
Hỗ trợ gửi xe và các phúc lợi khác...
Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của pháp luật (BHYT, BHXH, BHTN) và các chế độ phúc lợi theo nội quy, quy chế của Công ty (tham quan, nghỉ mát, lương thưởng, nghỉ Tết lễ,...).
Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp và thân thiện, có nhiều cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.
Được tham gia các khoá đào tạo nội bộ để nâng cao kỹ năng và trình độ chuyên môn
Thưởng nóng, thưởng các ngày Lễ, Tết, chính sách phúc lợi sinh nhật, hiếu hỉ, quà tặng 8/3, 20/10...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Csgroup

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

