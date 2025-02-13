Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ SẢN XUẤT ANH ĐỨC làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ SẢN XUẤT ANH ĐỨC
- Hà Nội:
- Toà nhà lô góc
- Đằng sau 630 Quang Trung, Hà Đông.,Hà Nội, Quận Hà Đông
Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 7 - 15 Triệu
Chuyên môn: Content Marketing/ Marketing/ Quảng cáo/ PR/ Content Creator.
Phân tích từ khoá, đối thủ từ đó sản xuất nội dung chuẩn SEO cho website theo đúng định hướng công ty, được đào tạo thêm khi chưa có kinh nghiệm.
Triển khai một số nội dung, đăng sản phẩm trên các sàn thương mại điện tử và nền tảng khác như: Facebook, Shopee, Lazada,.. nhằm mục đích thu hút traffic và chuyển đổi.
Phối hợp cùng các bộ phận khác để phân phối nội dung đã sản xuất.
Lên ý tưởng, idea content, photoshop,... cho các website và các kênh Social khác.
Tìm hiểu, nghiên cứu insight khách hàng, nghiên cứu thị trường, nghiên cứu sản phẩm, nghiên cứu trend, bắt trend.
Quản lý chất lượng công việc các bạn thực tập sinh.
Báo cáo và thực hiện công việc liên quan khác theo sự phân công của cấp trên.
Với Mức Lương 7 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có khả năng viết content, lên ý tưởng và sản xuất nội dung SEO cơ bản cho website.
Kỹ năng giao tiếp tốt và tinh thần học hỏi cao, làm việc có trách nhiệm, có khả năng làm việc chủ động, có tinh thần làm việc nhóm.
Biết sử dụng các phần mềm chỉnh sửa ảnh video cơ bản.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ SẢN XUẤT ANH ĐỨC Thì Được Hưởng Những Gì
Có chế độ thưởng riêng cho Content Marketing.
Thưởng lương tháng 13; thưởng lễ tết,...Nghỉ phép năm, Lễ, Tết theo quy định
Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định.
Được đảm bảo các quyền lợi, chế độ theo quy định của pháp luật Lao động và các chính sách phúc lợi của Công ty.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, năng động,..
Được hỗ trợ máy tính để làm việc.
Hỗ trợ chi phí di chuyển (bán kính trên 15km)
Có thêm kinh nghiệm trong lĩnh vực Content Marketing/ Marketing/ Quảng cáo/ Content Creator/ PR.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ SẢN XUẤT ANH ĐỨC
