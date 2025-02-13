Tuyển Digital Marketing Công Ty TNHH Tổng Hợp Nguyên Giáp làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Tuyển Digital Marketing Công Ty TNHH Tổng Hợp Nguyên Giáp làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Công Ty TNHH Tổng Hợp Nguyên Giáp
Ngày đăng tuyển: 13/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 17/03/2025
Công Ty TNHH Tổng Hợp Nguyên Giáp

Digital Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại Công Ty TNHH Tổng Hợp Nguyên Giáp

Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Tầng 2, Sảnh B, Chung cư IA20, Đông Ngạc, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

1. Xây dựng nội dung:
- Viết bài viết cho website, blog, các bài đăng trên mạng xã hội (Facebook, Linkedin,sàn BĐS...) theo định hướng Leader
- Triển khai các tuyến bài branding cho Doanh Nghiệp, các tuyến bài PR theo yêu cầu.
- Tham gia vào việc lên ý tưởng và thực hiện các chiến dịch content marketing
2. Quản lý nội dung:
- Lên lịch và quản lý việc đăng bài trên các kênh truyền thông xã hội
- Theo dõi và phân tích hiệu quả của các nội dung đã đăng
- Cập nhật thông tin về BĐS Công Nghiệp và các sự kiện liên quan
3. Công việc khác
- Tham gia các công việc chung của phòng Marketing theo yêu cầu của cấp trên

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong mảng content markeing hoặc vị trí tương đương;
Tốt nghiệp Cao Đẳng, Đại học chuyên ngành Kinh Tế. Truyền Thông, Báo Chí, Marketing, ...
Có tinh thần chủ động trong công việc, đảm bảo hoàn thành dealine đúng thời hạn;
Ưu tiên ứng viên có ngoại ngữ Tiếng Anh hoặc Tiếng Trung.

Tại Công Ty TNHH Tổng Hợp Nguyên Giáp Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng 10tr - 15tr + Phụ cấp + % hoa hồng DT
Review tăng lương 2 lần/năm
Đóng đầy đủ BHXH; Du lịch hàng năm 1-2 lần, lễ, tết nghỉ theo quy định của nhà nước;
Môi trường trẻ trung năng động;
Được thỏa sức phát huy các điểm mạnh của bản thân;
Được đào tạo các kỹ năng giúp phát triển con đường sự nghiệp;
Cơ hội thăng tiến trong công việc và thể hiện bản thân.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Tổng Hợp Nguyên Giáp

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Tổng Hợp Nguyên Giáp

Công Ty TNHH Tổng Hợp Nguyên Giáp

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Tầng 2, tòa tháp Packexim 1, số 49, ngõ 15 An Dương Vương, Phường Phú Thượng, Quận Tây Hồ, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

