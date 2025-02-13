Tuyển Digital Marketing HỘ KINH DOANH NHA KHOA QUỐC TẾ DR DEE làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại HỘ KINH DOANH NHA KHOA QUỐC TẾ DR DEE
- Hà Nội:
- 143 Tôn Đức Thắng, Hàng Bột,Hà Nội
Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 9 - 15 Triệu
Viết bài và đăng bài lên các kênh: Fanpage, Group, Website và các nền tảng xã hội khác.
Quản lý và phát triển group
Kiểm duyệt các thành viên tham gia group, các bài viết đăng trên group.
Đề xuất/ Tổ chức các chương trình mini game để tăng lượng thành viên và tăng tương tác trong group.
Viết kịch bản phỏng vấn/ Livestream khách hàng và thực hiện quay chụp khách hàng, lưu trữ dữ liệu trên kho NAS.
Viết kịch bản QC - TVC/ Thuê mẫu/ Phối hợp quay, dựng, duyệt ra sản phẩm cuối cùng theo chiến dịch MKT.
Viết kịch bản thương hiệu Phòng khám, Bác sĩ/ Phối hợp quay, dựng, duyệt ra sản phẩm cuối cùng.
Thực hiện các công việc khác của phòng và theo yêu cầu của cấp trên
Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc trong các mảng thẩm mỹ/bệnh viện/phòng khám nha khoa
Có tiếng Anh là 1 lợi thế.
Có khả năng tìm hiểu thích tìm tòi và khám phá kiến thức mới
Tại HỘ KINH DOANH NHA KHOA QUỐC TẾ DR DEE Thì Được Hưởng Những Gì
Môi trường trẻ trung, năng động, thân thiện;
Thưởng lễ, Tết, Du lịch hàng năm;
Có tạp vụ nấu ăn trưa, hỗ trợ máy tính
Cách Thức Ứng Tuyển Tại HỘ KINH DOANH NHA KHOA QUỐC TẾ DR DEE
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
