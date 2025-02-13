Tuyển Digital Marketing HỘ KINH DOANH NHA KHOA QUỐC TẾ DR DEE làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu

Mức lương 9 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 143 Tôn Đức Thắng, Hàng Bột,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 9 - 15 Triệu

Viết bài và đăng bài lên các kênh: Fanpage, Group, Website và các nền tảng xã hội khác.

Quản lý và phát triển group

Kiểm duyệt các thành viên tham gia group, các bài viết đăng trên group.

Đề xuất/ Tổ chức các chương trình mini game để tăng lượng thành viên và tăng tương tác trong group.

Viết kịch bản phỏng vấn/ Livestream khách hàng và thực hiện quay chụp khách hàng, lưu trữ dữ liệu trên kho NAS.

Viết kịch bản QC - TVC/ Thuê mẫu/ Phối hợp quay, dựng, duyệt ra sản phẩm cuối cùng theo chiến dịch MKT.

Viết kịch bản thương hiệu Phòng khám, Bác sĩ/ Phối hợp quay, dựng, duyệt ra sản phẩm cuối cùng.

Thực hiện các công việc khác của phòng và theo yêu cầu của cấp trên

Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có 6 tháng kinh nghiệm ở vị trí tương đương

Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc trong các mảng thẩm mỹ/bệnh viện/phòng khám nha khoa

Có tiếng Anh là 1 lợi thế.

Có khả năng tìm hiểu thích tìm tòi và khám phá kiến thức mới

Tại HỘ KINH DOANH NHA KHOA QUỐC TẾ DR DEE Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 9- 15 triệu/tháng + phụ cấp (ăn trưa,gửi xe) + thưởng KPI;

Môi trường trẻ trung, năng động, thân thiện;

Thưởng lễ, Tết, Du lịch hàng năm;

Có tạp vụ nấu ăn trưa, hỗ trợ máy tính

Cách Thức Ứng Tuyển Tại HỘ KINH DOANH NHA KHOA QUỐC TẾ DR DEE

