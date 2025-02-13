Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN CÁNH DIỀU làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 4 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÁNH DIỀU
Mức lương
2 - 4 Triệu
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- Nguyễn Trường Tộ,Hà Nội
Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 2 - 4 Triệu
Viết bài theo kế hoạch cho fanpage
Biên tập nội dung hấp dẫn, đúng định hướng thương hiệu.
Hỗ trợ sáng tạo nội dung cho hình ảnh, video, story, reels.
Theo dõi xu hướng, đề xuất ý tưởng mới giúp tăng tương tác.
Phối hợp với team thiết kế, marketing để tối ưu nội dung.
Với Mức Lương 2 - 4 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Sinh viên năm 3, 4 hoặc mới tốt nghiệp, yêu thích viết lách.
Có khả năng viết bài sáng tạo, thu hút khách hàng.
Biết sử dụng Canva hoặc công cụ chỉnh sửa hình ảnh/video là lợi thế.
Chăm chỉ, chủ động, có tinh thần trách nhiệm cao.
Có khả năng viết bài sáng tạo, thu hút khách hàng.
Biết sử dụng Canva hoặc công cụ chỉnh sửa hình ảnh/video là lợi thế.
Chăm chỉ, chủ động, có tinh thần trách nhiệm cao.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÁNH DIỀU Thì Được Hưởng Những Gì
Lương hỗ trợ: 2 - 4 triệu VNĐ/tháng (tùy năng lực).
Thưởng KPI: nếu làm tốt
Được đào tạo chuyên sâu về content marketing & social media.
Có cơ hội lên nhân viên chính thức sau 3 - 6 tháng.
Thưởng KPI: nếu làm tốt
Được đào tạo chuyên sâu về content marketing & social media.
Có cơ hội lên nhân viên chính thức sau 3 - 6 tháng.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÁNH DIỀU
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI