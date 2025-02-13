Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN CÁNH DIỀU làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 4 Triệu

Mức lương 2 - 4 Triệu Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Nguyễn Trường Tộ,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 2 - 4 Triệu

Viết bài theo kế hoạch cho fanpage

Biên tập nội dung hấp dẫn, đúng định hướng thương hiệu.

Hỗ trợ sáng tạo nội dung cho hình ảnh, video, story, reels.

Theo dõi xu hướng, đề xuất ý tưởng mới giúp tăng tương tác.

Phối hợp với team thiết kế, marketing để tối ưu nội dung.

Với Mức Lương 2 - 4 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm 3, 4 hoặc mới tốt nghiệp, yêu thích viết lách.

Có khả năng viết bài sáng tạo, thu hút khách hàng.

Biết sử dụng Canva hoặc công cụ chỉnh sửa hình ảnh/video là lợi thế.

Chăm chỉ, chủ động, có tinh thần trách nhiệm cao.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÁNH DIỀU Thì Được Hưởng Những Gì

Lương hỗ trợ: 2 - 4 triệu VNĐ/tháng (tùy năng lực).

Thưởng KPI: nếu làm tốt

Được đào tạo chuyên sâu về content marketing & social media.

Có cơ hội lên nhân viên chính thức sau 3 - 6 tháng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÁNH DIỀU

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.