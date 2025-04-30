Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT CHÍNH PHÁT làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 42 Hàm Nghi, Cầu Diễn, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Xây dựng kế hoạch quảng cáo trên các nền tảng quảng cáo trực tuyến (Facebook, Google, Zalo,..) và căn cứ theo mục tiêu kinh doanh

Nghiên cứu và đánh giá thị trường thông qua các công cụ phân tích dữ liệu

Theo dõi và phân tích, tối ưu các chiến dịch quảng cáo

Phân bổ ngân sách quảng cáo hợp lý và hiệu quả theo từng kênh;

Nghiên cứu và ứng dụng các công cụ, nền tảng quảng cáo mới để mở rộng tệp khách hàng tiềm năng.

Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện nhằm phát triển các kênh mạng xã hội của Công ty và các sản phẩm, dịch vụ.

Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch SEO để tăng thứ hạng và lưu lượng truy cập vào Website chính & Website vệ tinh của Công ty;

Nghiên cứu và thử nghiệm kế hoạch phát triển các kênh truyền thông online khác theo xu hướng.

Tham gia các buổi chia sẻ, đào tạo của bộ phận.

Phát triển mạng lưới các đối tác quảng cáo, production.

Báo cáo kết quả công việc chung của cá nhân và đội nhóm theo quy định.

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT CHÍNH PHÁT Thì Được Hưởng Những Gì

Bao gồm: Lương cơ bản (6.850.000 VNĐ) + Phụ cấp ăn (650.000 VNĐ) + Phụ cấp chuyên cần (500.000 VNĐ) + Trách nhiệm (2.000.000 VNĐ) + Thưởng hoa hồng (theo quy định).

Có cơ hội tích lũy kỹ năng, kinh nghiệm thực tế.

Cơ hội phát triển lên vị trí cao hơn trong tổ chức.

Được làm việc với những cộng sự trẻ tuổi, có năng lực.

Thưởng tháng lương 13.

Được review lương/ level định kỳ từ 03 tháng 1 lần.

Được hưởng 12 ngày phép/năm tính từ khi ký hợp đồng chính thức, cộng thêm 1 ngày phép khi thâm niên > 5 năm.

Phép tồn hàng năm sẽ được thanh toán vào cuối năm.

Quyền lợi của người lao động: đóng BHXH khi ký HĐLĐ chính thức, du lịch, event nội bộ hàng tuần, tháng, quý…

Được hưởng các chế độ phúc lợi ngày: lễ tết lớn, sinh nhật, ốm đau, thai sản,...

Được công ty tài trợ các khóa đào tạo bên ngoài tùy thuộc tính chất và yêu cầu vị trí công việc.

Được mua sản phẩm của công ty với chính sách ưu đãi.

Được cung cấp đồ ngủ trưa nhân viên (thảm, gối, chăn)

Được sử dụng miễn phí nước ngọt, sữa, café, trà, đồ ăn nhẹ luôn đầy đủ tại căng tin.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT CHÍNH PHÁT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin