Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ZGROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ZGROUP
Mức lương
9 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 96b Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 9 - 15 Triệu
Xây dựng và triển khai chiến lược marketing cho hệ thống ZSpace trên đa nền tảng (Facebook, Instagram, TikTok, Zalo, offline)
Triển khai các chiến dịch branding, tăng độ phủ và độ nhận diện thương hiệu.
Làm việc với đối tác/agency khi cần thiết (thiết kế, production, KOLs...)
Cập nhật xu hướng thị trường, dẫn dắt các hoạt động sáng tạo “bắt trend đúng lúc – đánh trúng insight”.
Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có tối thiểu 1 năm kinh nghiệm, ưu tiên từng làm trong lĩnh vực F&B, giải trí, lifestyle hoặc thương hiệu dành cho giới trẻ.
Có hiểu biết nhất định về digital marketing, brand strategy, content planning, social media và hành vi người dùng Gen Z.
Có kỹ năng lead team và xử lý tình huống linh hoạt.
Tư duy logic – sáng tạo – nhạy trend.
Có mindset startup: nhanh – chủ động – máu lửa – thích “chiến”.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ZGROUP Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập từ 9 - 15trđ (tùy năng lực)
Review khen thưởng tăng lương định kỳ 6 tháng 1 lần
Được làm việc trong môi trường năng động, trẻ, work hard play hard
Cơ hội làm việc với KOLs/Tiktoker hot và phát triển kỹ năng đa nền tảng
Môi trường làm việc trẻ trung, sáng tạo, đối tượng khách hàng phục vụ là GenZ
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ZGROUP
