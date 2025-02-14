Tuyển Digital Marketing Công Ty TNHH TM DV XNK Châu Á Thái Bình Dương Miền Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 15 Triệu

Mức lương 14 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 331/7/20 Phan Huy Ích, P.14,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 14 - 15 Triệu

1. Triển khai quảng cáo

1.1 Thiết lập và triển khai các chiến dịch chạy quảng cáo trong tuần/tháng trên các nền tảng như: Facebook, Shopee, TikTokShop, vv...

1.2 Theo dõi chi phí chạy quảng cáo của các tài khoản, đề nghị tạm ứng và hoàn ứng các tài khoản quảng cáo.

1.3 Đăng bài, nghiên cứu từ hashtag, từ khóa, nội dung, người xem.

2. Thống kê, phân tích dữ liệu chạy quảng cáo

2.1 Nhập file thống kê kết quả các chiến dịch quảng cáo;

2.2 Phân tích hiệu quả các chiến dịch, các kênh chạy để đề xuất ngân sách ưu tiên, hoạt động ưu tiên nhằm tối ưu hiệu quả TT&MKT;

2.3 Đo lường tỷ lệ chuyển đổi theo kênh, theo từng sale cụ thể.

2.4 Đánh giá chất lượng vùng khách hàng.

3. SEO (làm việc với Agency)

3.1 Theo dõi kế hoạch triển khai SEO Onpage từ đối tác outsource

3.2 Theo dõi kế hoạch triển khai SEO Offpage từ đối tác outsource

4. Tương tác trả lời tin nhắn, bình luận, lấy thông tin của khách hàng chuyển bộ phận sale

4.1 Trả lời tin nhắn, bình luận của khách hàng trên các kênh hiện hành: website, fanpage, youtube, các trang TMĐT: Shopee, Tiktok, Lazada, v.v.

4.2 Tiếp nhận thông tin khách hàng chuyển cho sale.

5. Thiết kế, dựng video

5.1 Thiết kế hình ảnh quảng cáo, ấn phẩm cho doanh nghiệp. Những design yêu cầu cao làm việc với đối tác outsource

5.3 Lên ý tưởng, dựng kịch bản, quay video, dựng clip.

5.3 Quản lý, sắp xếp kho hình ảnh, video của công ty

6. Báo cáo hàng tuần

6.1 Phân tích tích lượng tương tác trên các kênh chính.

6.2 Thống kê data khách hàng, tính toán chi phí để tạo ra 1 khách hàng tiềm năng theo từng kênh.

6.3 File theo dõi khách hàng

7. Công việc khác

7.1 Phối hợp với các phòng ban liên quan: kế toán, kho, điều vận,.. đảm bảo việc vận hành sàn TMĐT

7.2 Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công cấp trên quản lý khi có yêu cầu điều động

Với Mức Lương 14 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Giới tính: Nam/nữ

2. Độ tuổi: Từ 23 tuổi

3. Trình độ học vấn: Cao đẳng/đại học/nghề chuyên ngành có liên quan

4. Chuyên môn yêu cầu:

- Có kiến thức chuyên môn trong lĩnh vực quảng cáo, marketing online và offline: Có kinh nghiệm Photoshop, chụp ảnh, dựng video, chạy chiến dịch quảng cáo vv...

- Am hiểu về các mạng xã hội & thương mại điện tử

5. Trình độ ngoại ngữ: Kỹ năng tiếng Anh để đọc hiểu tài liệu nước ngoài, giao tiếp hoặc hiểu những thuật ngữ chuyên ngành.

6. Trình độ tin học:

- Khả năng làm việc với các phần mềm văn phòng như Word, Excel, Powerpoint...để soạn thảo văn bản, làm báo cáo, thuyết trình...

- Các phần mềm chuyên ngành như: Photoshop, Ai, Edit video, Capcut,...

7. Số năm kinh nghiệm: Tối thiếu 1 năm.

8. Kỹ năng: Lập kế hoạch, xử lý công việc, phân tích, xử lý các con số

9. Thái độ Trung thực, nhiệt tình, ham học hỏi, luôn cập nhật những xu hướng mới nhất cũng như công cụ mới nhất về chuyên môn TT&Marketing

10. Ưu tiên: Kinh nghiệm MKT tổng hợp.

Tại Công Ty TNHH TM DV XNK Châu Á Thái Bình Dương Miền Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 14 – 15 triệu

Chế độ nâng lương định kỳ và đột xuất theo hiệu quả công việc.

Thưởng hết năm, đặc biệt thưởng nóng khi có thành tích tốt, đóng góp trọng đại cho công ty.

Thưởng vào các dịp Lễ, Sinh nhật,..

Chế độ BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ.

Chính sách phúc lợi khác: tham quan du lịch hàng năm, nghỉ lễ, phép, thăm hỏi theo quy định của Công ty. Thưởng lương tháng 13, thưởng tết âm lịch, tết dương lịch.

Được nghỉ ngày chủ nhật và các ngày lễ, phép theo quy định.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH TM DV XNK Châu Á Thái Bình Dương Miền Nam

