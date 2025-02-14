Tuyển Digital Marketing Công Ty TNHH TM DV XNK Châu Á Thái Bình Dương Miền Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 15 Triệu

Tuyển Digital Marketing Công Ty TNHH TM DV XNK Châu Á Thái Bình Dương Miền Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 15 Triệu

Công Ty TNHH TM DV XNK Châu Á Thái Bình Dương Miền Nam
Ngày đăng tuyển: 14/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 18/03/2025
Công Ty TNHH TM DV XNK Châu Á Thái Bình Dương Miền Nam

Digital Marketing

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại Công Ty TNHH TM DV XNK Châu Á Thái Bình Dương Miền Nam

Mức lương
14 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 331/7/20 Phan Huy Ích, P.14,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 14 - 15 Triệu

1. Triển khai quảng cáo
1.1 Thiết lập và triển khai các chiến dịch chạy quảng cáo trong tuần/tháng trên các nền tảng như: Facebook, Shopee, TikTokShop, vv...
1.2 Theo dõi chi phí chạy quảng cáo của các tài khoản, đề nghị tạm ứng và hoàn ứng các tài khoản quảng cáo.
1.3 Đăng bài, nghiên cứu từ hashtag, từ khóa, nội dung, người xem.
2. Thống kê, phân tích dữ liệu chạy quảng cáo
2.1 Nhập file thống kê kết quả các chiến dịch quảng cáo;
2.2 Phân tích hiệu quả các chiến dịch, các kênh chạy để đề xuất ngân sách ưu tiên, hoạt động ưu tiên nhằm tối ưu hiệu quả TT&MKT;
2.3 Đo lường tỷ lệ chuyển đổi theo kênh, theo từng sale cụ thể.
2.4 Đánh giá chất lượng vùng khách hàng.
3. SEO (làm việc với Agency)
3.1 Theo dõi kế hoạch triển khai SEO Onpage từ đối tác outsource
3.2 Theo dõi kế hoạch triển khai SEO Offpage từ đối tác outsource
4. Tương tác trả lời tin nhắn, bình luận, lấy thông tin của khách hàng chuyển bộ phận sale
4.1 Trả lời tin nhắn, bình luận của khách hàng trên các kênh hiện hành: website, fanpage, youtube, các trang TMĐT: Shopee, Tiktok, Lazada, v.v.
4.2 Tiếp nhận thông tin khách hàng chuyển cho sale.
5. Thiết kế, dựng video
5.1 Thiết kế hình ảnh quảng cáo, ấn phẩm cho doanh nghiệp. Những design yêu cầu cao làm việc với đối tác outsource
5.3 Lên ý tưởng, dựng kịch bản, quay video, dựng clip.
5.3 Quản lý, sắp xếp kho hình ảnh, video của công ty
6. Báo cáo hàng tuần
6.1 Phân tích tích lượng tương tác trên các kênh chính.
6.2 Thống kê data khách hàng, tính toán chi phí để tạo ra 1 khách hàng tiềm năng theo từng kênh.
6.3 File theo dõi khách hàng
7. Công việc khác
7.1 Phối hợp với các phòng ban liên quan: kế toán, kho, điều vận,.. đảm bảo việc vận hành sàn TMĐT
7.2 Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công cấp trên quản lý khi có yêu cầu điều động

Với Mức Lương 14 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Giới tính: Nam/nữ
2. Độ tuổi: Từ 23 tuổi
3. Trình độ học vấn: Cao đẳng/đại học/nghề chuyên ngành có liên quan
4. Chuyên môn yêu cầu:
- Có kiến thức chuyên môn trong lĩnh vực quảng cáo, marketing online và offline: Có kinh nghiệm Photoshop, chụp ảnh, dựng video, chạy chiến dịch quảng cáo vv...
- Am hiểu về các mạng xã hội & thương mại điện tử
5. Trình độ ngoại ngữ: Kỹ năng tiếng Anh để đọc hiểu tài liệu nước ngoài, giao tiếp hoặc hiểu những thuật ngữ chuyên ngành.
6. Trình độ tin học:
- Khả năng làm việc với các phần mềm văn phòng như Word, Excel, Powerpoint...để soạn thảo văn bản, làm báo cáo, thuyết trình...
- Các phần mềm chuyên ngành như: Photoshop, Ai, Edit video, Capcut,...
7. Số năm kinh nghiệm: Tối thiếu 1 năm.
8. Kỹ năng: Lập kế hoạch, xử lý công việc, phân tích, xử lý các con số
9. Thái độ Trung thực, nhiệt tình, ham học hỏi, luôn cập nhật những xu hướng mới nhất cũng như công cụ mới nhất về chuyên môn TT&Marketing
10. Ưu tiên: Kinh nghiệm MKT tổng hợp.

Tại Công Ty TNHH TM DV XNK Châu Á Thái Bình Dương Miền Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 14 – 15 triệu
Chế độ nâng lương định kỳ và đột xuất theo hiệu quả công việc.
Thưởng hết năm, đặc biệt thưởng nóng khi có thành tích tốt, đóng góp trọng đại cho công ty.
Thưởng vào các dịp Lễ, Sinh nhật,..
Chế độ BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ.
Chính sách phúc lợi khác: tham quan du lịch hàng năm, nghỉ lễ, phép, thăm hỏi theo quy định của Công ty. Thưởng lương tháng 13, thưởng tết âm lịch, tết dương lịch.
Được nghỉ ngày chủ nhật và các ngày lễ, phép theo quy định.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH TM DV XNK Châu Á Thái Bình Dương Miền Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH TM DV XNK Châu Á Thái Bình Dương Miền Nam

Công Ty TNHH TM DV XNK Châu Á Thái Bình Dương Miền Nam

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 331/7/20 Phan Huy ích. - Phường 14 - Quận Gò Vấp - TP Hồ Chí Minh.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-digital-marketing-thu-nhap-14-15-trieu-vnd-toan-thoi-gian-tai-ho-chi-minh-job300817
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Prym Intimates VIetnam
Tuyển Digital Marketing Prym Intimates VIetnam làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận
Prym Intimates VIetnam
Hạn nộp: 17/10/2025
Hưng Yên Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm SUNNEXUS CO., LTD
Tuyển Digital Marketing SUNNEXUS CO., LTD làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 16 Triệu
SUNNEXUS CO., LTD
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 22 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CHUỖI CUNG ỨNG SMARTLOG
Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CHUỖI CUNG ỨNG SMARTLOG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CHUỖI CUNG ỨNG SMARTLOG
Hạn nộp: 16/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm VIETJET AIR
Tuyển Digital Marketing VIETJET AIR làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
VIETJET AIR
Hạn nộp: 03/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 16 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm DKSH Vietnam Co., Ltd.
Tuyển Digital Marketing DKSH Vietnam Co., Ltd. làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
DKSH Vietnam Co., Ltd.
Hạn nộp: 04/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 17 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO DOANH NHÂN
Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO DOANH NHÂN làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO DOANH NHÂN
Hạn nộp: 06/07/2026
Hà Nội Còn 292 ngày để ứng tuyển 12 - 18 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tam Son Yachting Company Limited
Tuyển Digital Marketing Tam Son Yachting Company Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Tam Son Yachting Company Limited
Hạn nộp: 19/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 2 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thương Mại Vạn An
Tuyển Digital Marketing Công Ty TNHH Thương Mại Vạn An làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
Công Ty TNHH Thương Mại Vạn An
Hạn nộp: 03/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH XNK TÍN HƯNG THỊNH AUTO
Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH XNK TÍN HƯNG THỊNH AUTO làm việc tại Hà Nội thu nhập 4 - 7 Triệu
CÔNG TY TNHH XNK TÍN HƯNG THỊNH AUTO
Hạn nộp: 19/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 4 - 7 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ GIÁO DỤC CASALINK VIỆT NAM
Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ GIÁO DỤC CASALINK VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ GIÁO DỤC CASALINK VIỆT NAM
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 1 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị
Tuyển Backend Developer Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 60 - 80 Triệu
Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị
Hạn nộp: 17/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 60 - 80 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Pizza 4P's
Tuyển Product Marketing Pizza 4P's làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu
Pizza 4P's
Hạn nộp: 17/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh
Tuyển Trưởng phòng chăm sóc khách hàng Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 80 - 100 Triệu
Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 80 - 100 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Kinderworld International Group
Tuyển Cloud Engineer Kinderworld International Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 450 USD
Kinderworld International Group
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Trên 450 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Zerust Việt Nam
Tuyển Customer Success Công Ty TNHH Zerust Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 450 - 600 USD
Công Ty TNHH Zerust Việt Nam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 450 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Vietnam International Leasing Company (Vilc), làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 1,000 USD
Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 25 ngày để ứng tuyển Trên 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Tuyển Social Media Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển 8.5 - 9.5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Da liễu 247
Tuyển Video Editor Công ty TNHH Da liễu 247 làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 15 Triệu
Công ty TNHH Da liễu 247
Hạn nộp: 08/10/2025
Hà Nội Còn 21 ngày để ứng tuyển 14 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Prym Intimates VIetnam
Tuyển Digital Marketing Prym Intimates VIetnam làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận
Prym Intimates VIetnam
Hạn nộp: 17/10/2025
Hưng Yên Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm SUNNEXUS CO., LTD
Tuyển Digital Marketing SUNNEXUS CO., LTD làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 16 Triệu
SUNNEXUS CO., LTD
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 22 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CHUỖI CUNG ỨNG SMARTLOG
Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CHUỖI CUNG ỨNG SMARTLOG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CHUỖI CUNG ỨNG SMARTLOG
Hạn nộp: 16/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm VIETJET AIR
Tuyển Digital Marketing VIETJET AIR làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
VIETJET AIR
Hạn nộp: 03/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 16 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm DKSH Vietnam Co., Ltd.
Tuyển Digital Marketing DKSH Vietnam Co., Ltd. làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
DKSH Vietnam Co., Ltd.
Hạn nộp: 04/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 17 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO DOANH NHÂN
Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO DOANH NHÂN làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO DOANH NHÂN
Hạn nộp: 06/07/2026
Hà Nội Còn 292 ngày để ứng tuyển 12 - 18 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tam Son Yachting Company Limited
Tuyển Digital Marketing Tam Son Yachting Company Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Tam Son Yachting Company Limited
Hạn nộp: 19/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 2 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thương Mại Vạn An
Tuyển Digital Marketing Công Ty TNHH Thương Mại Vạn An làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
Công Ty TNHH Thương Mại Vạn An
Hạn nộp: 03/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH XNK TÍN HƯNG THỊNH AUTO
Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH XNK TÍN HƯNG THỊNH AUTO làm việc tại Hà Nội thu nhập 4 - 7 Triệu
CÔNG TY TNHH XNK TÍN HƯNG THỊNH AUTO
Hạn nộp: 19/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 4 - 7 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ GIÁO DỤC CASALINK VIỆT NAM
Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ GIÁO DỤC CASALINK VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ GIÁO DỤC CASALINK VIỆT NAM
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 1 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP THƯƠNG MẠI FAGO GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1 - 2 Triệu CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP THƯƠNG MẠI FAGO GROUP
1 - 2 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Digital Marketing Công ty CP Bất động sản Gamuda làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 20 Triệu Công ty CP Bất động sản Gamuda
14 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Digital Marketing Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Antech Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Antech Group
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN TORAGON HE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 17 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TORAGON HE
14 - 17 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Digital Marketing Hệ Thống Thẩm Mỹ Viện Quốc Tế Aura làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 10 Triệu Hệ Thống Thẩm Mỹ Viện Quốc Tế Aura
Trên 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Digital Marketing Công Ty Cổ Phần Liên Kết Quốc Tế làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 11 - 15 Triệu Công Ty Cổ Phần Liên Kết Quốc Tế
11 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Digital Marketing Muamau làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 18 Triệu Muamau
10 - 18 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Digital Marketing Công Ty TNHH Bao Bì Nhựa Việt Hoa làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 10 Triệu Công Ty TNHH Bao Bì Nhựa Việt Hoa
7 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Digital Marketing Công Ty TNHH Perfect Companion Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Perfect Companion Việt Nam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Digital Marketing Công Ty Cổ Phần Dnp Holding làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu Công Ty Cổ Phần Dnp Holding
12 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Digital Marketing DNTN SX TM DV Tú Phượng làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu DNTN SX TM DV Tú Phượng
10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Digital Marketing EDUNETWORK PTY LTD làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 14 Triệu EDUNETWORK PTY LTD
10 - 14 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH PASSION LINK làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH PASSION LINK
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH VN NETWORK làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu CÔNG TY TNHH VN NETWORK
8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET
8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Digital Marketing Công ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Thời Trang Tổng Hợp (GTF) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Thời Trang Tổng Hợp (GTF)
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Digital Marketing Công ty TNHH Fujiwa Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu Công ty TNHH Fujiwa Việt Nam
10 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TRUYỀN THÔNG DTS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 18 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TRUYỀN THÔNG DTS
12 - 18 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Digital Marketing Hộ Kinh Doanh CTC Vegan Lifestyle làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Hộ Kinh Doanh CTC Vegan Lifestyle
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH ELSA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 5 - 100 Triệu CÔNG TY TNHH ELSA
5 - 100 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Digital Marketing Công Ty TNHH ZADEZ Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu Công Ty TNHH ZADEZ Việt Nam
12 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Digital Marketing Ngân Hàng TNHH Một Thành Viên United Overseas Bank làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Ngân Hàng TNHH Một Thành Viên United Overseas Bank
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM GOFIBER làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 10 Triệu CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM GOFIBER
6 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Digital Marketing Hệ Thống Thẩm Mỹ Viện Quốc Tế Aura làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 20 Triệu Hệ Thống Thẩm Mỹ Viện Quốc Tế Aura
9 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TRƯỜNG CHINH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 16 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TRƯỜNG CHINH
14 - 16 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN KHẢI HƯNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN KHẢI HƯNG
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THE ONE 5 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THE ONE 5
8 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Digital Marketing Công ty Cổ Phần Dược Phẩm VietVet làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu Công ty Cổ Phần Dược Phẩm VietVet
15 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Digital Marketing Công Ty TNHH Silkco làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu Công Ty TNHH Silkco
8 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Digital Marketing Công Ty TNHH Dược Phẩm Lavifa làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 16 Triệu Công Ty TNHH Dược Phẩm Lavifa
13 - 16 triệu Chưa có kinh nghiệm