Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN ĐẤT XANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu

Mức lương 15 - 18 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Tòa nhà Đất Xanh, 2W Ung Văn Khiêm, P.25, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 15 - 18 Triệu

Lập kế hoạch & triển khai các hoạt động digital marketing xây dựng thương hiệu,hỗ trợ bán hàng dự án. Các hoạt động chính

Social Media Marketing

Forum seeding

Email Marketing

Mobile marketing

QR code

Apps dự án

Tổ chức, giám sát & báo cáo kết quả

Với Mức Lương 15 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học/cao đẳng, ưu tiên chuyên ngành marketing, CNTT hoặc Thương mại điện tử. Có chứng chỉ SEO, Digital Marketing là điểm cộng.

Kinh nghiệm:ít nhất 03 năm kinh nghiệm ở vi trí tương đương, ưu tiên trong lĩnh vực BĐS

Tư duy dịch vụ khách hàng.

Kỹ năng trình bày, thuyết phục & truyền cảm hứng.

Quản lý thời gian và sắp xếp công việc

Kỹ năng giao tiếp và quản lý các mối quan hệ, đàm phán.

Khả năng sáng tạo & linh hoạt trong xử lý vấn đề.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN ĐẤT XANH Thì Được Hưởng Những Gì

Tham gia đầy đủ các chế độ theo quy định, BHXH, BH 24/7...

Thưởng tháng 13, thưởng hiệu quả năm, thưởng các ngày Lễ/Tết trong năm

Team building cùng với các sự kiện nội bộ hấp dẫn

Khám sức khỏe định kỳ

Môi trường làm việc chuyên nghiệp và năng động, nhiều cơ hội phát triển

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN ĐẤT XANH

