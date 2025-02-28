Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN ĐẤT XANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN ĐẤT XANH
Mức lương
15 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- Tòa nhà Đất Xanh, 2W Ung Văn Khiêm, P.25, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh
Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 15 - 18 Triệu
Lập kế hoạch & triển khai các hoạt động digital marketing xây dựng thương hiệu,hỗ trợ bán hàng dự án. Các hoạt động chính
Social Media Marketing
Forum seeding
Email Marketing
Mobile marketing
QR code
Apps dự án
Tổ chức, giám sát & báo cáo kết quả
Với Mức Lương 15 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp đại học/cao đẳng, ưu tiên chuyên ngành marketing, CNTT hoặc Thương mại điện tử. Có chứng chỉ SEO, Digital Marketing là điểm cộng.
Kinh nghiệm:ít nhất 03 năm kinh nghiệm ở vi trí tương đương, ưu tiên trong lĩnh vực BĐS
Tư duy dịch vụ khách hàng.
Kỹ năng trình bày, thuyết phục & truyền cảm hứng.
Quản lý thời gian và sắp xếp công việc
Kỹ năng giao tiếp và quản lý các mối quan hệ, đàm phán.
Khả năng sáng tạo & linh hoạt trong xử lý vấn đề.
Kinh nghiệm:ít nhất 03 năm kinh nghiệm ở vi trí tương đương, ưu tiên trong lĩnh vực BĐS
Tư duy dịch vụ khách hàng.
Kỹ năng trình bày, thuyết phục & truyền cảm hứng.
Quản lý thời gian và sắp xếp công việc
Kỹ năng giao tiếp và quản lý các mối quan hệ, đàm phán.
Khả năng sáng tạo & linh hoạt trong xử lý vấn đề.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN ĐẤT XANH Thì Được Hưởng Những Gì
Tham gia đầy đủ các chế độ theo quy định, BHXH, BH 24/7...
Thưởng tháng 13, thưởng hiệu quả năm, thưởng các ngày Lễ/Tết trong năm
Team building cùng với các sự kiện nội bộ hấp dẫn
Khám sức khỏe định kỳ
Môi trường làm việc chuyên nghiệp và năng động, nhiều cơ hội phát triển
Thưởng tháng 13, thưởng hiệu quả năm, thưởng các ngày Lễ/Tết trong năm
Team building cùng với các sự kiện nội bộ hấp dẫn
Khám sức khỏe định kỳ
Môi trường làm việc chuyên nghiệp và năng động, nhiều cơ hội phát triển
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN ĐẤT XANH
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI