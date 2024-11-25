Tuyển Digital Marketing Hệ Thống Thẩm Mỹ Viện Quốc Tế Aura làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 5 - 100 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại Hệ Thống Thẩm Mỹ Viện Quốc Tế Aura
- Hồ Chí Minh:
- Số B40 đường Bạch Đằng, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, Quận Tân Bình
Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 5 - 100 Triệu
Hỗ trợ viết nội dung: Tham gia viết và biên tập các bài viết cho website, blog và mạng xã hội dưới sự hướng dẫn của nhân viên chính thức.
Nghiên cứu thông tin: Tìm hiểu và thu thập thông tin liên quan đến chủ đề được giao để đảm bảo nội dung chính xác và hấp dẫn.
Tối ưu hóa nội dung: Học hỏi và áp dụng các kỹ thuật SEO cơ bản để tối ưu hóa nội dung cho tìm kiếm.
Tham gia vào các dự án: Hỗ trợ các dự án truyền thông, marketing và các hoạt động nội bộ khác.
Theo dõi hiệu suất: Hỗ trợ trong việc theo dõi và phân tích hiệu suất của nội dung.
Với Mức Lương 5 - 100 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Được đào tạo và hướng dẫn.
Cơ hội phát triển nghề nghiệp và có thể trở thành nhân viên chính thức sau thời gian thực tập.
Tại Hệ Thống Thẩm Mỹ Viện Quốc Tế Aura Thì Được Hưởng Những Gì
Có niềm đam mê viết lách và truyền thông.
Kỹ năng viết tốt, sáng tạo và có khả năng làm việc dưới áp lực.
Biết sử dụng các công cụ văn phòng (Word, Excel) và có kiến thức cơ bản về SEO là một lợi thế.
Sẵn sàng học hỏi và phát triển kỹ năng.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Hệ Thống Thẩm Mỹ Viện Quốc Tế Aura
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI