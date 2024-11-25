Tuyển Digital Marketing Hệ Thống Thẩm Mỹ Viện Quốc Tế Aura làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 5 - 100 Triệu

Mức lương 5 - 100 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Số B40 đường Bạch Đằng, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 5 - 100 Triệu

Hỗ trợ viết nội dung: Tham gia viết và biên tập các bài viết cho website, blog và mạng xã hội dưới sự hướng dẫn của nhân viên chính thức.

Nghiên cứu thông tin: Tìm hiểu và thu thập thông tin liên quan đến chủ đề được giao để đảm bảo nội dung chính xác và hấp dẫn.

Tối ưu hóa nội dung: Học hỏi và áp dụng các kỹ thuật SEO cơ bản để tối ưu hóa nội dung cho tìm kiếm.

Tham gia vào các dự án: Hỗ trợ các dự án truyền thông, marketing và các hoạt động nội bộ khác.

Theo dõi hiệu suất: Hỗ trợ trong việc theo dõi và phân tích hiệu suất của nội dung.

Với Mức Lương 5 - 100 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Cơ hội học hỏi và trải nghiệm thực tế trong môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động.

Được đào tạo và hướng dẫn.

Cơ hội phát triển nghề nghiệp và có thể trở thành nhân viên chính thức sau thời gian thực tập.

Tại Hệ Thống Thẩm Mỹ Viện Quốc Tế Aura Thì Được Hưởng Những Gì

Sinh viên năm cuối hoặc mới tốt nghiệp các chuyên ngành Ngữ văn, Truyền thông, Marketing hoặc các ngành liên quan.

Có niềm đam mê viết lách và truyền thông.

Kỹ năng viết tốt, sáng tạo và có khả năng làm việc dưới áp lực.

Biết sử dụng các công cụ văn phòng (Word, Excel) và có kiến thức cơ bản về SEO là một lợi thế.

Sẵn sàng học hỏi và phát triển kỹ năng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Hệ Thống Thẩm Mỹ Viện Quốc Tế Aura

