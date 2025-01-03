Tuyển Digital Marketing Công Ty TNHH Một Thành Viên Firo Retails làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 18 Triệu

Mức lương 13 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 978 Trường Chinh, Phường 15, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 13 - 18 Triệu

Với Mức Lương 13 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học/Cao đẳng chuyên ngành Marketing, Quản trị Kinh doanh, hoặc các ngành liên quan.

Có ít nhất 1-2 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực marketing, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm về digital marketing, quảng cáo trực tuyến, SEO/SEM.

Kiến thức vững về marketing truyền thống và digital marketing.

Thành thạo các công cụ marketing trực tuyến như Google Analytics, Google Ads, Facebook Ads Manager, các công cụ SEO và các phần mềm quản lý nội dung.

Kỹ năng viết lách tốt, khả năng sáng tạo và làm việc độc lập.

Kỹ năng phân tích và báo cáo hiệu quả chiến dịch.

Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm hiệu quả.

Năng động, sáng tạo và có khả năng làm việc dưới áp lực cao.

Chịu khó học hỏi và luôn cập nhật các xu hướng mới trong ngành marketing.

Cẩn thận, chi tiết và có khả năng quản lý thời gian tốt.

Tinh thần hợp tác cao, khả năng làm việc độc lập và quản lý nhiều dự án cùng lúc.

Tại Công Ty TNHH Một Thành Viên Firo Retails Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh: Lương tháng hấp dẫn và thưởng theo hiệu suất công việc.

Đào tạo và phát triển: Cơ hội tham gia các khóa đào tạo chuyên môn và nâng cao kỹ năng.

Môi trường làm việc: Làm việc trong môi trường năng động, thân thiện và chuyên nghiệp.

Phúc lợi: Bảo hiểm y tế, chế độ nghỉ phép và các phúc lợi khác theo quy định của công ty.

Thời gian làm việc: 7:30 – 16:30 ( Từ thứ Hai – thứ Sáu ).

Thứ 7 làm việc: 7:30 – 12:00

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Một Thành Viên Firo Retails

