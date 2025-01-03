Tuyển Digital Marketing Bệnh Viện Thẩm Mỹ Quốc Tế Á Âu làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

Tuyển Digital Marketing Bệnh Viện Thẩm Mỹ Quốc Tế Á Âu làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

Bệnh Viện Thẩm Mỹ Quốc Tế Á Âu
Ngày đăng tuyển: 03/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 04/02/2025
Bệnh Viện Thẩm Mỹ Quốc Tế Á Âu

Digital Marketing

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại Bệnh Viện Thẩm Mỹ Quốc Tế Á Âu

Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 32D Thủ Khoa Huân, Phường Bến Thành, Quận 1, Hồ Chí Minh 700000, Quận 1

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

1. Trách nhiệm công việc
- Nghiên cứu brief về sản phẩm/dịch vụ và phân tích nhóm khách hàng tiềm năng để đưa ra các hướng content phù hợp để thúc đẩy các giai đoạn tương tác, quan tâm, hành động, mua hàng của khách hàng
2. Nội dung công việc
- Sáng tạo content phù hợp vs các hình thức triển khai quảng cáo như Google/Facebook/Tiktok/Zalo….
- Thực hiện phân tích, đánh giá hiệu quả content qua các công cụ Social Media và tìm ra các ý tưởng, trend mới để đề xuất tối ưu
- Phối hợp vs thiết kế để đưa ra hướng tối ưu cho nội dung quảng cáo
1. Thái độ / Tính cách
- Có yêu thích về mảng Digital Marketing quảng cáo và các nền tảng quảng cáo phổ biến như Google/Facebook/Zalo/Tiktok,...
2. Kỹ năng
- Có khả năng tự học, research, tìm hiểu được insight nhiều ngành và viết được content cho nhiều mảng khác nhau
- Ưu tiên có biết sử dụng các tool như Google trend, facebook insight, Fanpage Karma, Analytics…
3. Kiến thức chuyên môn
- Kinh nghiệm viết về các mảng : Thẩm mỹ viện là 1 lợi thế .
- Có kinh nghiệm từ 1 nămviết content cho các nhãn hàng
- Ưu tiên các nhóm ngành bệnh viện, thẩm mỹ viện hoặc đã từng làm ở Agency
Ngành nghề: Tiếp thị / Marketing, Truyền hình / Báo chí / Biên tập
Kinh nghiệm: 1 Năm
Cấp bậc: Nhân viên
Hình thức: Nhân viên chính thức
Địa điểm: Hồ Chí Minh

Tại Bệnh Viện Thẩm Mỹ Quốc Tế Á Âu Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Bệnh Viện Thẩm Mỹ Quốc Tế Á Âu

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Bệnh Viện Thẩm Mỹ Quốc Tế Á Âu

Bệnh Viện Thẩm Mỹ Quốc Tế Á Âu

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 32D Thủ Khoa Huân, Phường Bến Thành, Quận 1, Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

