Tuyển Digital Marketing Bệnh Viện Thẩm Mỹ Quốc Tế Á Âu làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại Bệnh Viện Thẩm Mỹ Quốc Tế Á Âu
- Hồ Chí Minh:
- 32D Thủ Khoa Huân, Phường Bến Thành, Quận 1, Hồ Chí Minh 700000, Quận 1
Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 12 - 15 Triệu
1. Trách nhiệm công việc
- Nghiên cứu brief về sản phẩm/dịch vụ và phân tích nhóm khách hàng tiềm năng để đưa ra các hướng content phù hợp để thúc đẩy các giai đoạn tương tác, quan tâm, hành động, mua hàng của khách hàng
2. Nội dung công việc
- Sáng tạo content phù hợp vs các hình thức triển khai quảng cáo như Google/Facebook/Tiktok/Zalo….
- Thực hiện phân tích, đánh giá hiệu quả content qua các công cụ Social Media và tìm ra các ý tưởng, trend mới để đề xuất tối ưu
- Phối hợp vs thiết kế để đưa ra hướng tối ưu cho nội dung quảng cáo
1. Thái độ / Tính cách
- Có yêu thích về mảng Digital Marketing quảng cáo và các nền tảng quảng cáo phổ biến như Google/Facebook/Zalo/Tiktok,...
2. Kỹ năng
- Có khả năng tự học, research, tìm hiểu được insight nhiều ngành và viết được content cho nhiều mảng khác nhau
- Ưu tiên có biết sử dụng các tool như Google trend, facebook insight, Fanpage Karma, Analytics…
3. Kiến thức chuyên môn
- Kinh nghiệm viết về các mảng : Thẩm mỹ viện là 1 lợi thế .
- Có kinh nghiệm từ 1 nămviết content cho các nhãn hàng
- Ưu tiên các nhóm ngành bệnh viện, thẩm mỹ viện hoặc đã từng làm ở Agency
Ngành nghề: Tiếp thị / Marketing, Truyền hình / Báo chí / Biên tập
Kinh nghiệm: 1 Năm
Cấp bậc: Nhân viên
Hình thức: Nhân viên chính thức
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Bệnh Viện Thẩm Mỹ Quốc Tế Á Âu
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
